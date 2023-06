La Serie A non si chiamerà più così all'estero: ecco la novità

"Serie A Made in Italy" e nuovi diritti televisivi: l'idea del governo per far rinascere il calcio italiano.

La massima espressione del calcio italiano cambia nome all’estero: si chiamerà “Serie A Made in Italy”: ecco il motivo di questo rinnovamento.

La Serie A cambia nome

A darne l’ufficialità è stato lo stesso amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, in un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo AS. La massima lega del calcio italiano cambierà nome all’estero, e si chiamerà “Serie A Made in Italy“.

Secondo De Siervo, la Serie A avrebbe iniziato da alcuni anni un percorso virtuoso per recuperare il ruolo rilevante che aveva fino a 15-20 anni fa, e ora dovrà fare una serie di investimenti per proseguire su questa strada. L’idea è quella di rendere la Serie A più attraente sul mercato straniero e a guadagnare più soldi dalla vendita dei diritti televisivi all’estero.

L’accordo con il governo

«Abbiamo concluso un accordo da 10 milioni di euro a stagione con il governo: il nostro campionato fuori dall’Italia si chiamerà Serie A Made in Italy».

Queste le parole dell’AD, che sembrano alludere a una sponsorizzazione del nome della Serie A da parte del governo italiano, che quindi pagherebbe per mostrare il marchio associato ai prodotti che hanno origine in Italia.

Inoltre, proprio in questo periodo il campionato di Serie A sta preparando la vendita dei diritti televisivi delle partite dalla stagione 2024/2025 in poi, anno in cui scadrà l’accordo con DAZN.