Il governo approva il "liceo del Made in Italy": ecco cos'è

Approvata la proposta del “liceo del Made in Italy”

Nella serata di ieri – mercoledì 31 maggio – il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge con una serie di misure che hanno come obiettivo «la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy». Tra queste ce n’è una di cui si è già discusso a più riprese negli ultimi mesi, perché molto pubblicizzata dal governo: introdurre un cosiddetto “liceo del Made in Italy“.

Viene chiamato così anche nei comunicati ufficiali, che con questa iniziativa dice genericamente di voler «promuovere le conoscenze e le abilità connesse all’eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana».

Che cos’è e cosa comporta il liceo del Made in Italy

L’enfasi con cui è stata presentata la proposta, e il nome che le è stato dato, potrebbero far pensare a un nuovo tipo di istituto. In realtà non dovrebbe nascere un nuovo indirizzo liceale al pari di quelli già esistenti, ma ci sarà più che altro una modifica all’indirizzo già esistente delle Scienze umane, con opzione – appunto – al Made in italy.

Nella prima bozza del disegno di legge si parla dell’aggiunta di alcune materie curriculari, come “Economia e gestione delle imprese del Made in Italy“, “Modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell’arte e dell’alimentare“, “Made in Italy e mercati internazionali“.

La volontà è di far partire il corso di studi così modificato dall’anno scolastico 2024/2025.