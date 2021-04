Luigi De Magistris, sindaco di Napoli torna all'attacco del governatore della Campania De Luca, criticando le centinaia di ordinanze emanate.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris torna ad attaccare l’operato del governatore della Campania Vincenzo De Luca, reputando inadeguate le centinaia di ordinanze emanate in Campania durante la pandemia.

De Magistris contro De Luca sulle ordinanze

Se nelle ultime settimane il sindaco di Napoli Luigi De Magistris aveva tenuto toni pacati, ora torna all’attcco del governatore della Campania Vincenzo De Luca sul caso delle ordinanze.

“La Campania è la regione più a lungo in zona rossa, la Campania è la regione con le scuole più a lungo chiuse, la Campania è la regione con il più alto numero di contagi. Mi viene il dubbio che le oltre 100 ordinanze regionali non abbiano adeguatamente tutelato la salute, l’istruzione, l’economia e il lavoro. Mi viene il dubbio che devono cambiare immediatamente strategia altrimenti non ne usciamo. Aspettando sempre i vaccini e alla ricerca del tempo perduto”.

Così sentenzia in un intervento il primo cittadino partenopeo, ma in questi anni non ha mai nascosto il suo astio nei confronti del governatore campano.

Scontro politico

In questi anni i battibecchi politici sono stati tanti, ma l’ultimo risale a metà marzo 2021, quando De Luca ha deciso di emanare un’altra ordinanza che vietata la chiusura dei parchi e posti all’aperto.

Una decisione ovviamente non condivisa dal sindaco di Napoli che così commentò: “Trovo quest’ordinanza veramente incomprensibile perché limitare durante una fase in cui le giornate iniziano ad essere più miti la possibilità delle persone di camminare, ad esempio in un grande parco all’aperto dove non c’è il rischio di contagio.

Questa ordinanza non mi convince, e non la trovo necessaria ed efficace“.