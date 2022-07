Deborah James è morta: la conduttrice della BBC stroncata da un cancro a soli 40 anni.

Una notizia che ha sconvolto quanti l’hanno amata e apprezzata nel corso della sua carriera giornalistica: Deborah James è morta. L’annuncio è stato dato dalla BBC, emittente per cui lavorava. Perfino William d’Inghilterra e Kate Middleton si sono detti addolorati per la sua prematura scomparsa.

Deborah James è morta

Lutto nel mondo della televisione e del giornalismo inglese: Deborah James è morta dopo aver combattuto contro una terribile malattia. Nel 2016 aveva annunciato di avere un cancro all’intestino e ha iniziato la sua battaglia. Ha sempre aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, fino all’ultimo straziante messaggio dello scorso 9 maggio. La giornalista, autrice del podcast You, Me and the Big C della BBC, ha scritto:

“Il messaggio che non ho mai voluto scrivere. Abbiamo provato di tutto, ma il mio corpo semplicemente non sta rispondendo. La mia cura in ospedale è stata interrotta e adesso mi hanno spostata in una struttura di accoglienza per cure palliative, dove sono circondata dalla mia incredibile famiglia intorno a me, con l’obiettivo di assicurarsi che io non soffra e passi del tempo con loro”.

L’addio di Deborah James

Deborah James è morta il 28 giugno a causa di un cancro intestinale al quarto stadio. Negli anni, si è sempre battuta per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e tutti speravano di vederla uscire vittoriosa da questa battaglia. Nel suo ultimo messaggio, la 40enne ha così salutato i suoi fan:

“Nessuno sa quanto tempo mi resta, ma non sono in grado di camminare, sto dormendo la maggior parte dei giorni, e la maggior parte delle cose che ho dato per scontato sono sogni irrealizzabili. So che non abbiamo lasciato nulla di intentato. Ma anche con tutti gli innovativi farmaci contro il cancro nel mondo o qualche nuova cura miracolosa, il mio corpo non può più continuare”.

Le parole di William e Kate Middleton

William e Kate Middleton, appresa la notizia della morte di Deborah James, hanno espresso il loro dispiacere. Tramite il loro account ufficiale hanno dichiarato: