Decibel Open Air 2023: 5 artisti da non perdere

Argomenti trattati FOLAMOUR

HONEYLUV

MODERAT

RAVEN

TRYM

Manca meno di una settimana all’edizione 2023 di Decibel Open Air, il festival toscano musicale toscano in programma sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. La crescita italiana ed internazionale di Decibel Open Air continua anche questa edizione, tra piacevoli riconferme ed altrettante novità: su tutte, una nuova location di oltre 100mila metri quadrati, più fruibile ed in grado di migliorare servizi e logistica, in via Lucchese 161 a Sesto Fiorentino, a tre chilometri dall’aeroporto di Peretola, a pochissimi minuti dal Centro Storico della capitale toscana. Come di consueto, la programmazione spazia tra tutte le sfaccettature della musica elettronica, e non solo: si passa dalle sonorità chill di Klangkuenstler a quelle più ruvide di Amelie Lens e 999999999. Tra tanti artisti house e techno, fanno anche capolino altri generi musicali: su tutti il rap, con due star come Lazza e Salmo.

Tant’è, con tre palchi e due giorni fitti di programmazione, imprescindibile consultare la timetable – disponibile sul sito di Decibel Open Air – e la nostra consueta selezione di 5 artisti da non perdere alla prossima edizione del festival prodotto da Decibel Eventi, Nautilus Event e Vivo Concerti.

FOLAMOUR

L’esperienza e la sensibilità musicale del dj e producer marsigliese Folamour sono note da tempo. Dopo aver sperimentato con batteria, basso, chitarra e percussioni, ha collaborato con l'Opera Nazionale di Lione ed ha partecipato a progetti che spaziavano dalla musica pop al jazz. Folamour si ispira ai valori della musica classica, del funk e della disco e aggiunge il suo tocco unico. A fine maggio di quest’anno è uscito il suo nuovo album “Manifesto”, un progetto che ha richiesto due anni di lavoro e che rappresenta al meglio il suo stile musicale, ispirato da valori quali amore e libertà; il mese dopo ha suonato per la piattaforma Cercle alla Cattedrale di San Pietro a Ginevra, nella Svizzera Francese. sabato 9 settembre 2023 (dalle 20 alle 21.30) – Zamna Stage

HONEYLUV

Un passato da atleta e nella marina militare statunitense, negli ultimi tre anni HoneyLuv ha avuto un’ascesa inarrestabile con la sua house rispettosa delle sue radici e allo stesso tempo in grado di delinearne nuove prospettive. Nominata “Future Star” da BBC Radio1 e “Breakthrough Producer” da DJ Mag North America, HoneyLuv arriva al Decibel al culmine di un’estate che l’ha vista suonare al Tomorrowland in Belgio, al festival della label inglese Defected in Croazia a Ibiza e in tante altre location di riferimento. Il suo ultimo singolo si intitola “Move Your Body”, è stato realizzato insieme a Will Clarke e Moxie Knox ed arriva dopo le sue collaborazioni insieme a Seth Troxler e ad Harry Romero. Domenica 10 settembre 2023 (dalle 15.30 alle 17) – Social Music City Stage

MODERAT

I Moderat si sono formati a Berlino nel 2002, frutto della collaborazione tra Sascha Ring, noto anche come Apparat, e i membri dei Modeselektor Gernot Bronsert e Sebastian Szary. Quattro sono i loro album realizzati in studio: l’eponimo “Moderat” (2009), “II” (2013), “III” (2016) e “MORE D4TA” (2022); di quest’ultimo è uscito lo scorso album con una serie di remix. Da sempre considerati un riferimento imprescindibile nel variegato universo della musica elettronica, i Moderat sanno sempre distinguersi per ricerca e sperimentazione: l’ultimo album ne rappresenta puntuale conferma, frutto di mesi di lavoro trascorsi insieme ai loro synth modulari, esplorando gli aspetti più estremi del suono. Sabato 9 settembre 2023 (dalle 20.45 alle 22.15) – Jäger Stage

RAVEN

Dj, producer, cantante e persino cantautrice, nata in Canada e residente in Germania, Raven ha iniziato a farsi notare grazie ai suoi set nelle realtà più underground di Los Angeles, Chicago, Berlino e Città del Messico. Un apprendistato che le ha consentito di sviluppare uno stile tutto suo, che in console si caratterizza per la capacità di contaminare la techno con richiami alla Acid, all’Electro e all’Early Rave. Tra le sue produzioni discografiche, spiccano quelle per Rekids e Exhale, le label rispettivamente di Radio Slave e di Amelie Lens. Tra i suoi set più recenti, spicca quello per l’edizione primaverile del festival olandese Awakenings, dove Raven è stata una delle principali protagoniste. Domenica 10 settembre 2023 (dalle 14 alle 15.30) – Resonance Stage

TRYM

Dj e producer parigino, Trym – all’anagrafe Martin Lermurier e noto anche con l’altro alias artistico Sparking Water Boy – ha uno stile musicale tutto suo, grazie alla sua acclarata capacità di miscelare fast techno e new trance sia nei suoi set sia nelle sue produzioni, come si evince dal suo mixato realizzato per i podcast di Boiler Room. Lo scorso anno ha fondato la sua etichetta discografica COLOR, nei giorni scorsi è uscito un remix per Martin Solveig. Di sicuro Trym appartiene alla nuova generazione di artisti techno, da tenere assolutamente in considerazione nella maniera più assoluta per capire in che direzione andrà nei prossimi anni la musica elettronica e tutto quello che le gira intorno. sabato 9 settembre 2023 (dalle 18 alle 19.45) – Resonance Stage