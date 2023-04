Decreto migranti: atteso oggi il voto finale, ma è caos nella maggioranza

Dopo circa undici ore, è stato sospeso ieri l’esame del testo del decreto migranti, ribattezzato anche decreto Cutro, richiamando i terribili fatti accaduti a largo delle coste calabresi a febbraio. Per il voto finale, però, non si dovrà aspettare ancora molto: la decisione sarà presa nella giornata di oggi.

Decreto migranti, atteso per oggi il voto finale in aula

Oggi, giovedì 20 Aprile, dovrebbe essere il giorno decisivo per il decreto migranti. Nella giornata di ieri, l’aula non ha completato l’esame e le votazioni di tutti gli emendamenti riguardanti i permessi speciali. Per questo motivo dalle ore 10 di oggi, ora in cui riprenderanno ufficialmente i lavori, sarà proprio l’articolo 7 uno dei primi ad essere soggetto a votazione.

Le tensioni all’interno della maggioranza

Continuano, nel frattempo, le tensioni all’interno della maggioranza tra Fratelli d’Italia e Lega. Il Carroccio, in un primo momento, aveva richiesto ed ottenuto che venisse rimodulato l’ormai famoso emendamento sulla protezione speciale eliminando i riferimenti ai trattati internazionali che sovrintendono a questa misura. Nelle ore successive, però, durante le ore più calde della seduta in aula, c’è stato il passo indietro, con Maurizio Gasparri che è stato il primo firmatario del nuovo emendamento unitario in cui tornano i riferimenti ai trattati.