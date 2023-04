Decreto migranti, cos'è la protezione speciale e perché la Lega vuole abolirla

In queste ore, in Senato si dicuterà sul decreto migranti e sulla possibilità di dare una forte limitazione alla protezione speciale. Sul tema, la Lega di Matteo Salvini ha sempre avuto una posizione intransigente, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono mostrati più moderati.

Decreto migranti, perché la Lega vuole abolire la protezione speciale

Quella che doveva essere una misura residuale si è trasformata nella misura più adottata: ecco perché la Lega vorrebbe abolire, o comunque dare una forte limitazione, alla protezione speciale in tema migranti. “La protezione speciale crea condizioni attrattive per l’immigrazione e la azzereremo. L’Italia garantisce già l’asilo ma la protezione speciale la cancelleremo con la conversione del Decreto immigrazione“ -aveva dichiarato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, esponente del Carroccio. Parole che avevano fatto pensare ad un ritorno dei ‘decreti Salvini’. Non contrari, ma su posizioni più moderate gli altri partiti di maggioranza, Fratelli d’Italia e Forza Italia: “Non ci sarà alcun ritorno ai decreti Salvini.” La stessa Giorgia Meloni, però, spiega: “Ho come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perchè si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa.”

Che cos’è la protezione speciale

Ma in concreto, in cosa consiste la protezione speciale? Sostanzialmente, si tratta di un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca asilo al migrante con lo status di rifugiato nè gli riconosca la protezone sussidiaria. La Commissione può evitare l’espulsione del cittadino straniero o il respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per vari motivi (razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere di lingua, cittadinanza, religione ecc.) Curiosamente, fu proprio la Lega ad introdurre la protezione speciale con il decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini, quando il leader del Carroccio era Ministro dell’Interno. Successivamente, però, il decreto fu modificato da Lamorgese con il Dl 130/2020, che lo aveva ampliato di molto.