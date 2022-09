Delia Duran bacia una donna misteriosa: con lei c’è anche Alex Belli

Delia Duran è stata avvistata in compagnia di Alex Belli e di una donna misteriosa con cui si è scambiata baci bollenti.

Alex Belli e Delia Duran sono stati paparazzati mentre passeggiavano in compagnia di una donna misteriosa, che è stata anche avvistata mentre baciava la moglie dell’attore.

Delia Duran: i baci alla donna misteriosa

Alex Belli e Delia Duran sono stati avvistati mentre passeggiavano in compagnia di una donna misteriosa che, proprio durante la passeggiata per strada, si lasciava andare anche ad effusioni bollenti con la moglie dell’attore.

Delia e Belli hanno sempre decantato “l’amore libero” e la volontà di poter essere liberi di esprimere i propri sentimenti anche verso altre persone e quindi i fan non sono rimasti stupiti dalle foto in questione. Al momento l’identità della donna avvistata con Delia resta però top secret, e in tanti si chiedono chi sia realmente.

Delia Duran e Belli: la ricerca di un figlio

Non troppo tempo fa Alex Belli e Delia Duran hanno affermato di volere al più presto un figlio insieme. I due starebbero seguendo i consigli del loro medico di fiducia, che avrebbe consigliato loro di avere rapporti intimi non più di due o tre volte a settimana.

“Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento”, ha fatto sapere Delia.