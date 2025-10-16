Delitto Garlasco, madre di Andrea Sempio colta da malore: le sue condizioni

La vicenda del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione, questa volta non solo per le indagini giudiziarie, ma per un episodio che ha coinvolto direttamente la famiglia di Andrea Sempio. Daniela Ferrari, madre di Sempio, è stata colta da un malore nella sua abitazione e trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, suscitando preoccupazione tra familiari e media.

Delitto Garlasco, madre di Andrea Sempio colta da malore

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, recentemente indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata colta da un malore nella sua abitazione e trasferita d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme a un’automedica, e la donna è stata portata in codice giallo per ulteriori controlli.

Secondo quanto riportato dall’avvocata Angela Taccia, che assiste il figlio, le condizioni di Daniela Ferrari non desterebbero preoccupazioni immediate, ma i medici hanno disposto accertamenti per escludere complicazioni neurologiche. L’episodio riaccende i riflettori su una famiglia già al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica.

Nel frattempo, la vicenda ha trovato risonanza anche sui social: Fabrizio Corona ha pubblicato un video che mostrerebbe l’arrivo dell’ambulanza presso la casa della donna, parlando di un possibile ictus, versione non confermata. L’insieme degli eventi sottolinea la pressione e la tensione che gravano sulla famiglia, da mesi al centro di delicate vicende giudiziarie.