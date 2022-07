Angel "Fideo" Di Maria arriva al J Medical dopo l’atterraggio a Torino e fa impazzire di gioia ed esultanza circa 200 tifosi della Vecchia Signora

Per la gioia dei tifosi bianconeri Angel Di Maria è arrivato al J Medical dopo l’atterraggio a Torino di ieri, 7 luglio. Il centrocampista proveniente dal Psg e neo acquisto della Juventus si è sottoposto alle visite mediche di rito fino al pomeriggio ed ha trovato fin dalle 9 del mattino un entusiasmo legato alla grande occasione ed alle aspettative che il suo arrivo sottintende.

Di Maria arriva al J Medical

Per Di Maria le visite sono terminate dopo le 14.30, l’argentino era arrivato a Torino poche ore prima e nella giornata di oggi, 8 luglio, firmerà il contratto di un anno con la Juve. Fideo al J Medical ci ha trovato circa 200 tifosi impazziti di gioia per l’arrivo di quello che è considerato come uno degli esterni più forti dell’ultimo trentennio (parole di Antonio Cassano – ndr) nella scia di gente come un ex immenso come Robben.

Scatti, autografi e bandiere firmate

Angel Di Maria si è fermato a firmare autografi e a fare foto, non dimenticando di autografare anche una bandiera dell’Argentina. Nello spot medico della Juventus Di Maria ha anche incrociato quello che probabilmente sarà il giocatore juventino che trarrà più giovamento dai suoi assist: Dusan Vlahovic. I media spiegano che dopo le 11 è arrivato nei locali del centro medico anche l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che ha incrociato il nuovo acquisto sudamericano prima di lasciare il J Medical.