Gaffe imperdonabile durante BellaMà da parte di Pierluigi Diaco. Il conduttore ha chiesto un applauso in memoria di Umberto Balsamo, ma il cantante è ancora vivo. Lo scivolone è virale e lui è costretto a chiedere scusa.

Gaffe Diaco: un applauso in memoria di Balsamo, ma lui è vivo

Nel corso delle puntata di BellaMà di giovedì 16 novembre 2023, Pierluigi Diaco ha intervistato Riccardo Bocca. Durante questo momento, precisamente dopo l’esibizione di Manuela Villa con la canzone Balla, il conduttore ha chiesto un applauso alla memoria di Umberto Balsamo. Il cantante di “Sciolgo le trecce ai cavalli“, però, è vivo e vegeto.

La gaffe di Diaco e la reazione di Balsamo

Balsamo, che tra i suoi successi vanta Balla, è vivo e ha 81 anni. Probabilmente, Diaco si è confuso, oppure non sapeva proprio che il cantautore fosse ancora in vita. Prima di commettere la gaffe, Pierluigi si è rivolto ai giovani: “Non lo conoscevate. Magari il brano sì, ma l’autore no, eh, dite la verità?“. Poi, è arrivato lo scivolone:

“Un bravissimo autore, Umberto Balsamo, facciamo un applauso alla sua memoria“.

Umberto, sentitosi chiamato in causa, ha ironicamente replicato tramite il suo profilo Facebook: “Presente!“.

Diaco chiede scusa per la gaffe su Balsamo

Dopo la messa in onda, Diaco si è reso conto di aver commesso una gaffe imperdonabile e si è scusato con Balsamo. Via social, il conduttore di BellaMà ha fatto sapere:

“Questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, mi sono scusato con lui, mi scuserò con il pubblico lunedì nella diretta di BellaMà. Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia. Questo accadrà lunedì, pubblicamente. Un abbraccio a tutti”.