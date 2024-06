Cosa vuol dire 'Assaje' nel dialetto napoletano? Il significato

Il dialetto napoletano è un membro della famiglia delle lingue romanze, ma ha subito numerose influenze nel corso dei secoli.

Dialetto napoletano, il vero significato di ‘Assaje’

In napoletano, “assaje” è un termine che esprime un concetto di enfasi, simile a “molto” o “tantissimo” in italiano. Viene utilizzato per sottolineare un grado elevato di qualcosa, come intensità, quantità o importanza. E’ un termine versatile che aggiunge enfasi e intensità alla descrizione di qualcosa in napoletano.

La caratteristica del dialetto napoletano è che molte parole e frasi non si possono tradurre in italiano semplicemente perché si perde il sentimento e l’unicità della parola stessa. Il napoletano è la lingua dell’amore per eccellenza e tradurre parole dall’italiano al napoletano, soprattutto riguardanti i sentimenti e l’amore, risulta difficile.

Si tratta di una lingua unica, avente storia e tradizione che si riflettono anche nel presente. Dalle canzoni ai testi letterari, sono tante le tracce del napoletano che ritroviamo ancora oggi.

Dialetto napoletano, la lingua dell’amore

Il napoletano non dice “ti amo”. La lingua napoletana non lo include nel suo uso, né nella quotidianità, né in forma testuale. Il napoletano usa, all’apparenza banalmente, il “te voglio ‘bene assaje” per tutto. Che sia per un amico, per la persona amata, persino per un animale domestico, basta quest’espressione. La forma è la stessa ma l’intenzione, il contenuto cambia drasticamente.

Col “te voglio ‘bene” si afferma l’amore in forma purissima, con la sua più grande qualità: la generosità. Vogliamo il bene dell’altro, è il nostro desiderio, a prescindere dal nostro bene. Un modo affettuoso di ringraziare qualcuno che ha fatto qualcosa di speciale. Conta solo il “tu”, l’ “io” è messo totalmente in secondo piano. Questo perché in amore non esiste egoismo, e nel dialetto napoletano evidenzia l’importanza di mettere in primo posto l’altro e poi se stessi.