I contribuenti avranno la vita più semplice quest’anno in materia di dichiarazione dei redditi. In via del tutto sperimentale, infatti, il Fisco vuole abbandonare il modello 730 e mettere a disposizione online un semplice questionario che anche i meno esperti riusciranno a compilare in autonomia.

La dichiarazione dei redditi 2024

Il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi è il 30 novembre 2024 e i contribuenti possono farlo in diversi modi, tramite un operatore abilitato o in autonomia in maniera telematica.

Quest’anno però c’è una novità importante, infatti dipendenti e pensionati potranno sperimentare il nuovo questionario che è stato introdotto per sostituire il famoso modello 730.

Il nuovo sistema è entrato in vigore quest’anno appunto per le dichiarazioni dei redditi che riguardano il 2023. Si tratta di una procedura online e ad annunciare il cambiamento è stato lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Come cambia la dichiarazione dei redditi

Per presentare la dichiarazione dei redditi, il Fisco ha pensato a un questionario precompilato molto semplificato. Ogni soggetto fiscale verificherà ed eventualmente integrerà le informazioni mancanti.

Ci sono delle domande a cui rispondere e in generale il metodo è molto semplice, tuttavia ci sono degli scetticismi.

Infatti, spesso i percorsi tecnologici non sono così semplici come vengono descritti e per chi non mastica l’argomento, presentare la dichiarazione dei redditi in questo modo può essere difficoltoso.

In questi casi, c’è da dire che chi lo desidera può ancora approfittare del modello 730, almeno per quest’anno.

Sempre quest’anno c’è una novità per le partite Iva, infatti anche per loro arriva la precompilata che finora era riservata alle sole persone fisiche.