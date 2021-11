Dieta chetogenica invernale: consigli e rimedi naturali

Per la stagione invernale, la dieta chetogenica è il regime adatto per gli alimenti che si consumano, ma anche per i benefici che apporta al fisico.

Con l’inverno ormai alle porte è bene cercare di apparire al meglio della forma fisica, anche per non andare incontro ai classici malanni di stagione, come il raffreddore o l’influenza. Un regime come la dieta chetogenica invernale sicuramente aiuta, non solo a dimagrire, ma anche a stare bene. Qui una serie di utili consigli su cosa mangiare e il rimedio migliore.

Dieta chetogenica invernale

Un regime alimentare particolarmente efficace e consigliato da seguire dal momento che riduce i carboidrati optando per alimenti maggiormente proteici. Per questo periodo dell’anno che incombe, è bene nutrirsi in modo sano con alimenti adatti che riscaldino e facciano bene al tempo stesso. La dieta chetogenica invernale è perfetta proprio perché contiene tantissime proteine e pochi carboidrati.

Non è paragonabile alle altre diete low carb, ovvero a basso contenuto di carboidrati dal momento che si basa sui chetoni, ovvero sostanze acide che danno il nome a questo regime dietetico molto apprezzato e seguito dagli ottimi risultati. Un regime utile non solo per perdere peso, ma anche per trattare determinate patologie e malattie difficili e molto serie.

Permette all’organismo di mantenere lo stato di chetosi e quindi bruciare i grassi in eccesso dopo aver consumato tutto lo zucchero che è presente nel sangue. Il corpo metabolizza i vari glicidi, quali zucchero e carboidrati ricorrendo alle scorte presenti nell’organismo che si trovano sotto forma di grassi. Un regime molto particolare da seguire con attenzione.

Proprio come ogni dieta, anche quella chetogenica necessita di un consulto da parte di un esperto per poterla seguire in maniera scrupolosa onde evitare danni e problemi all’organismo e alla salute, in generale. Per la stagione invernale è l’ideale dal momento che dona al corpo le proteine di cui ha bisogno per affrontare il periodo.

Dieta chetogenica invernale: consigli

Per cominciare la dieta chetogenica invernale, è bene seguire una serie di consigli e accorgimenti utili. Come già detto, sono concessi alimenti ricchi di proteine, mentre bisogna ridurre le porzioni dei carboidrati. Sono consigliati i grassi buoni che si trovano soprattutto nell’olio di oliva e di cocco, oppure le noci, il pesce, ecc.

Le verdure, soprattutto povere di amido, non devono mai mancare dal momento che apportano i giusti nutrienti, quali vitamine, minerali, fibre e antiossidanti che sono fondamentali soprattutto durante la stagione invernale. Bisognerebbe cercare di assumerle a ogni pasto, non solo perché salutari, anche perché aiutano nello stato della chetosi.

Nella dieta chetogenica invernale è molto importante anche assumere tantissimi liquidi che possono essere succhi di frutta fresca, ma anche tisane a base di erbe e tè verde che è l’ingrediente essenziale di un integratore quale Aloe Vera Slim. Sono elementi che permettono un buon riposo e digestione, oltre a dare energia migliorando le funzioni muscolari e cellulari.

Sono indicati alimenti che aiutino a raggiungere e mantenere lo stato di chetosi, come il burro, la margarina, ma anche le nocciole, la carne, il pesce e il formaggio. Non sono consigliati le patate, i legumi, i cereali e neanche le patate, le barbabietole o la zucca dal momento che non aiuta a favorire lo stato di chetosi.

