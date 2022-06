Dieta: come essere in forma per l’estate

Una alimentazione sana e tanta attività fisica come il nuoto sono alla base della dieta che permette di tornare in forma e recuperare la silhouette.

Le belle giornate di sole invogliano ad andare al mare per la prima tintarella. Per coloro che stanno lottando contro i chili di troppo, è molto importante seguire un regime sano ed equilibrato. Vediamo quale dieta seguire per tornare in forma e recuperare la silhouette perduta e i chili accumulati finora.

Dieta: cosa mangiare

Rimettersi in forma per la prova costume è fondamentale per apparire nella forma migliore. Per questa ragione, una dieta sana ed equilibrata è il regime ideale da seguire. Solo in questo modo modo si possono ottenere risultati utili e costanti nel tempo. Bisogna prendere la situazione di petto pr capire cosa fare e come agire in maniera tempestiva.

Si consiglia di eliminare gli alcolici optando per centrifughe di frutta e di verdura, oltre che spremute di pompelmo, un frutto che ha proprietà sia dimagranti che detossinanti. Una birra media a settimana e e due bicchieri di vino sono assolutamente concessi in questo regime dietetico. Il consumo di proteine quali pollo e pesce, limitando la carne rossa favorisce la termogenesi, aiutando a sciogliere i grassi.

Consumare proteine è importante anche per il senso di sazietà che donano e perché riducono i morsi della fame. I carboidrati non vanno eliminati del tutto, ma bisogna optare pr quelli dalla digestione lenta in modo da mantenere buoni i livelli di insulina. I prodotti integrali come farro, avena e riso sono l’ideale. Nella dieta si consigliano grassi buoni, come olio di oliva e alimenti ricchi di Omega 3, come salmone e trote ricchi di proprietà antiossidanti.

La frutta e la verdura, preferibilmente di stagione vanno consumate almeno due o tre porzioni giornaliere. Una colazione o metà spuntino a base di frutta è il pasto ideale da consumare in questo periodo. In questo modo si contribuisce a una pelle maggiormente luminosa e a muscoli più forti. Le mele, per esempio, forniscono i giusti carboidrati di cui ha bisogno il fisico.

Dieta: l’attività fisica

Oltre a una buona alimentazione, è altrettanto fondamentale associare dell’attività fisica e degli esercizi che possano agevolare la fase di dimagrimento. Se non si ha voglia di iscriversi in palestra, basta, nella dieta, eseguire alcuni esercizi utili. Per esempio, la corsa e la camminata insieme sono un buon metodo per bruciare calorie in eccesso e avere una forma piatta.

La corsa è uno sport importante, non solo per tornare in forma, ma anche per rinforzare le gambe ed eliminare le tossine in più. Si potrebbe anche alternare la corsa al nuoto, considerato lo sport maggiormente completo perché allena ogni parte del corpo e dei muscoli. Due ore a settimana in piscina alternando vari stili e poi proseguire con flessioni e corsa può garantire un fisico eccellente.

Un allenamento su misura, magari seguito da un professionista del settore, permette di stimolare il metabolismo tonificando i muscoli. Il cardiofitness, quindi tapis roulant e anche cyclette, permettono di bruciare tantissimi grassi e calorie in eccesso. Si consiglia di farsi seguire sempre da un esperto del settore in modo da capire il modo corretto di svolgere gli esercizi.

Ci sono poi una serie di esercizi che si possono fare sia a casa che in palestra utili per tornare in forma per la forma fisica. Il plank, gli addominali o i crunch sono tutti esercizi che tonificano, rassodano e, al tempo stesso, fanno dimagrire. I video su Youtube o le varie app dedicate al fitness sono un ottimo modo per arrivare perfetti alla prova costume.

Dieta: integratore

Seguire una dieta è un percorso difficile e complicato, ma si può essere supportati dal miglior integratore naturale in circolazione. Si tratta di Piperina e Curcuma Slim, una formula innovativa dalle varie proprietà ai fini del dimagrimento.

Un integratore che è stato riconosciuto anche dal Ministero della Salute per la sua efficacia. Infatti stimola il metabolismo, brucia le calorie e i grassi. Riduce fino a due taglie, limita l’assimilazione dei grassi e sazia, oltre a depurare il fegato e i reni.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula che è raccomandata anche da esperti e consumatori proprio perché priva di sostanze dannose, effetti collaterali o controindicazioni. All’interno si trovano componenti come la piperina che contiene capsaicina che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire; la curcuma, una spezia molto usata nella cucina orientale che depura ed elimina le scorie e il silicio colloidale che lavora insieme agli altri componenti per aumentare l’efficacia e i risultati.

Una compressa prima dei pasti con un bicchiere d’acqua aiuta a dimagrire in modo salutare.

Una formula che non si ordina nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il modulo, rimanendo in attesa della telefonata per la conferma dell’ordine da parte dell’operatore. Si approfitta così della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 196 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.