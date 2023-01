Dieta dei 45 anni: come prepararsi alla menopausa

Cibarsi di alimenti come cereali insieme a frutta e verdura nella propria dieta consente di rimanere in forma e combattere i sintomi della menopausa.

Avvicinarsi alla menopausa non è facile poiché alcuni fattori vanno a influire non solo sull’umore, ma anche sul fisico con continui aumenti di peso. Per prepararsi a questa fase che solitamente avviene intorno ai 45 anni, una buona dieta e alimentazione è sicuramente il trucco migliore da adottare per tornare in forma.

Dieta dei 45 anni e menopausa

Intorno all’età dei 45 anni, si comincia a entrare nella fase delicata della menopausa e riuscire a tornare in forma non è così facile. Durante questa fase in cui ci si preparaa l periodo della menopausa, si tende a ingrassare e seguire una dieta adeguata è sicuramente utile per tornare in forma e dimagrire.

In questa fase, le cellule adipose e il metabolismo tendono a rallentare per cui riuscire a perdere peso può essere alquanto complicato. Secondo uno studio che è stato condotto, non è tanto importante quanto si mangia, ma cosa. Bisogna, soprattutto in questa fase, cercare di calibrare e dosare i piatti e gli alimenti da consumare in tavola.

No ai regimi troppo restrittivi o rigidi poiché si va incontro a delle carenze nutrizionali che vanno a compromettere la salute causando dei rischi e danni all’organismo, in generale. L’attività fisica e l’esercizio aerobico sono assolutamente consigliati per buttare via i chili di troppo. Bisogna rinunciare a snack dolci e salati imparando a gestire la fame.

Si consiglia di limitare l’apporto calorico che dovrebbe essere ridotto di almeno 500 calorie al giorno permettendo così di riuscire a perdere almeno 1 chilo a settimana. Il pasto più importnate della colazione dovrebbe essere a base di fibre, quindi cereali e latte scremato. Per il pranzo o la cena riso e verdure insieme a insalate oppure pesce alla griglia. Per gli spuntini sono consigliati snack sani come mandorle o hummus oppure uno yogurt alla frutta.

Dieta dei 45 anni: benefici

Il periodo della menopausa e di avvicinamento a questa fase non è amico della linea dal momento che comporta, non solo sbalzi di umore, ma anche di peso, con aumento della ritenzione idrica, delle cellule di adipe, con gonfiore e altri effetti che si presentano sul fisico. Seguire una dieta intorno ai 45 anni è utile per tornare in forma e prepararsi nel modo migliore alla menopausa.

Consumare i giusti alimenti come i prodotti a base di fibre, quale riso, cereali o anche pasta integrale, aiuta a migliorare la funzione del fegato e dell’attività intestinale. Va anche a ridurre i problemi di ipertensione, di patologie che interessano l’apparato cardiocircolatorio, oltre a combattere l’osteoporosi che è nemica della menopausa.

Adottare e seguire dei buoni accorgimenti, a cominciare da una buona alimentazione, permette di ritrovare il giusto benessere sotto ogni punto di vista. Consumare i giusti latticini, ovvero lo yogurt nello spuntino del pomeriggio, aiuta a rafforzare le ossa e le articolazioni grazie alla presenza di calcio che questi alimenti contengono.

Seguire una buona alimentazione e una dieta a questa età permette di avvicinarsi al periodo della menopausa senza troppi patemi e difficoltà riuscendo a sbloccare il metabolismo e fare in modo che funzioni bene per poter tornare in forma rapidamente e combattere anche i sintomi tipici di questo periodo.

Dieta dei 45 anni: integratore naturale

Considerando che nella fase della menopausa il metabolismo rallenta e, quindi, risulta difficile perdere peso, la dieta dei 45 deve essere accompagnata da un buon integratore che supporti queste proprietà. Si tratta di Spirulina Ultra, una formula alimentare naturale di origine italiana con effetti e risultati ottimali in fase dimagrante, come affermano i nutrizionisti che lo raccomandano e l’opinione dei consumatori online.

Un prodotto in compresse che supporta la funzione metabolica andando a rafforzarla aiutando così a dimagrire naturalmente e rapidamente. Migliora la fase digestiva bruciando le calorie in eccesso, regola la fame impedendo le abbuffate e ha proprietà depuranti per il fegato, reni e anche l’intestino aiutando a mantenere la forma per vario tempo.

Per chi v0lesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore è consigliato a tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano e naturale anche perché si compone di elementi privi di danni nocivi ed effetti collaterali. Spirulina Ultra funziona molto bene perché al suo interno si trovano l’alga spirulina che blocca le cellule adipose e la gymnema, una erba che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi e aiuta a saziare.

Una o due compresse sono la posologia maggiormente indicata da assumere giornalmente poco prima dei pasti per ottenere i primi benefici e risultati.

Questo integratore, originale ed esclusivo, non si acquista nei negozi o Internet, ma sulla pagina ufficiale del prodotto dove il consumatore interessato compila il modulo d’acquisto con i propri dati, per essere poi contattato nei giorni a seguire dall’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. Si approfitta così della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna al corriere oppure tramite Paypal e carta di credito.

