Dieta del lunedì: il programma per la settimana

Quante volte abbiamo detto di cominciare la dieta il lunedì per iniziare bene la settimana e quindi stare maggiormente leggeri. Con la dieta del lunedì è possibile dal momento che questo regime aiuta a perdere peso combattendo gli eccessi del fine settimana. Vediamo come seguirla e cosa mangiare.

Dieta del lunedì

Si tratta di un particolare regime alimentare considerato anche molto rigido, ma di sicuro effetto e dagli ottimi benefici. La dieta del lunedì si chiama in questo modo in quanto consta di un regime sano ed equilibrato da seguire il primo giorno della settimana. Iniziare una dieta in questo giorno significa compensare gli eccessi del fine settimana dovuti ad aperitivi e cene fuori.

In tal modo, è possibile infatti, dopo il weekend in cui ci si è lasciati andare di cominciare la settimana in modo sano e salutare prendendosi cura di sé stessi e del proprio fisico. Un’alimentazione sana e leggera è la prima cosa da fare, soprattutto per quanto riguarda la colazione che deve essere leggera.

Come in ogni regime dimagrante, anche nella dieta del lunedì la colazione è fondamentale, quindi iniziare la giornata con un pasto leggero, ma abbondante e nutriente è il modo migliore per cominciare la giornata facendo il pieno di energie e di vitalità per tutta la settimana. Per esempio, una colazione a base di frutta, yogurt e cereali è sicuramente il top.

I pasti, non solo quello della colazione, ma anche del pranzo e della cena, devono essere energici, leggeri e ben bilanciati, oltre che equilibrati. Quindi no all’eccesso di cibi che siano troppo calorici o zuccherati in quanto ricchi di grassi e non utili ai fini di un percorso dimagrante finalizzato alla perdita di peso in eccesso.

Dieta del lunedì: cosa fare

Seguire la dieta del lunedì è molto facile dal momento che bisogna attenersi ad alcune semplici regole. Prima di tutto, oltre agli alimenti leggeri ed equilibrati non bisogna dimenticare di idratarsi a sufficienza. Quindi due litri di acqua da consumare al giorno sono l’ideale per eliminare le tossine e le scorie in eccesso.

Bisogna limitare il consumo di alimenti e dolci troppo zuccherati o ricchi di grassi. Quindi no alle bevande gassate che non aiutano a favorire i chili in eccesso, ma anzi, gonfiano. Sono ammessi alimenti e cibi freschi e leggeri che sicuramente aiutano a idratare e sono ricchi di nutrienti utili al fisico.

All’alimentazione e ai cibi leggeri, non bisogna dimenticare l’attività fisica da contemplare nella dieta del lunedì. La passeggiata, ma anche una sessione di yoga aiutano a dimagrire e quindi bruciare i chili in eccesso. No agli eccessi alimentari e sì al consumo di cibo in quantità ridotte e in piccole porzioni.

Un tipo di dieta da seguire esclusivamente per questo giorno, a cui è bene approcciarsi dietro i consigli dell’esperto o di un nutrizionista che sicuramente sa valutare il programma maggiormente indicato per le esigenze e bisogni di ognuno.

Dieta del lunedì: rimedio naturale

