Dieta di marzo: schema settimanale e rimedi naturali

I broccoli, la rucola, le mele, ma anche le fragole sono alcuni alimenti che non possono mancare nella dieta di marzo e che aiutano a dimagrire.

La primavera non è ancora giunta, ma bisogna cominciare fin da ora a mantenersi in forma in modo da essere pronti per le giornate di sole. Per questa ragione, seguire la dieta di marzo può aiutare a tenersi in forma grazie ai tantissimi alimenti che si possono trovare al mercato o al supermercato. Cerchiamo di capire come strutturare la dieta e il rimedio naturale da abbinare.

Dieta di marzo

Per riuscire a perdere peso ed essere in forma in vista della bella stagione, la dieta di marzo è il regime adatto da seguire dal momento che permette di sfruttare i benefici e le proprietà dei vari alimenti che si consumano in questo periodo dell’anno. La primavera sta per giungere ed è bene cominciare, fin da ora, a rimettersi in forma.

In questo periodo bisogna cominciare a disintossicarsi e depurarsi dalle scorie e dalle tossine accumulate durante il periodo invernale. Se si segue con attenzione e nel giusto modo questo regime, è possibile perdere fino a 2 kg al mese. Sono tantissimi gli alimenti che si trovano in questo momento nelle bancarelle e sugli scaffali che si possono consumare senza problemi per la salute.

Una alimentazione sana e detox è sicuramente il metodo migliore da seguire per riuscire a essere in forma in breve tempo. La dieta di marzo permette anche di sentirsi leggere e di contrastare i classici malanni e allergie di stagione grazie a una serie di prodotti e cibi che non possono mancare in tavola. In questo periodo, è bene circondarsi di frutta e verdura tipiche evitando di esagerare con i condimenti e le porzioni.

Il fegato, a causa dei carboidrati assunti, ne risente moltissimo e quindi è bene consumare degli alimenti che permettano di depurarsi, come cavoli e radicchio che non devono mai mancare sulla tavola nel mese di marzo dal momento che hanno proprietà dimagranti e diuretiche.

Dieta di marzo: schema

I broccoli, i porri, la cicoria, le carote, ma anche gli asparagi, gli agretti, insieme a rucola,fave e piselli sono alimenti perfetti da inserire nella dieta di marzo che aiutano a dimagrire ed essere in forma. Tra la frutta, gli agrumi, le mele, i kiwi, ma anche le fragole che hanno proprietà importanti e fondamentali per il mantenimento della forma fisica.

Qui forniamo un esempio di come strutturare la dieta di marzo con un menù che è possibile consumare dal lunedì alla domenica:

Lunedì: A colazione si può consumare un tè o caffè, dello yogurt magro, mentre durante lo spuntino di metà mattina un frutto o una spremuta. Per il pranzo, va benissimo pane integrale e agretti al limone, mentre a cena insalata di lattuga con rucola e un filo di succo di limone.

Martedì: A colazione un tè o un caffè con del muesli o della frutta. Lo spuntino di metà mattina e della merenda un centrifugato o un kiwi; a pranzo del riso integrale e del pollo al limone, a cena zuppa di fave e piselli e dei carciofi in padella.

Mercoledì: La colazione è più o meno sempre la stessa, con del tè verde o cereali. Gli spuntini possono essere a base di mela, a pranzo una insalata di lattuga con spinaci e broccoli, a cena finocchi gratinati al forno e una fetta di pane integrale.

Giovedì: colazione: Latte parzialmente scremato per colazione e una bevanda vegetale

Pranzo: pasta integrale con piselli e la bieta in padella

Cena: insalata di spinacini e carote

Venerdì: Colazione: yogurt e due fette di biscottate integrali

Pranzo: risotto e padellata di verdure di stagione

Cena: pollo e agretti al limone

Sabato: Colazione: caffè o latte

Pranzo: pasta integrale con radicchio in padella

Cena: carote al forno e sogliola al vapore

Domenica: colazione: latte parzialmente scremato o muesli alla frutta

Pranzo: risotto e delle verdure gratinate al forno

Cena: minestra di verdure con delle fragole con limone.

