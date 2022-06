Dieta delle albicocche: i benefici e come seguirla

Seguire la dieta delle albicocche comporta sia una notevole perdita di peso, ma anche tantissimi benefici per l'abbronzatura e altre aree dell'organismo.

Per essere in forma basta anche soltanto consumare frutta e verdura di stagione. Con l’estate appena cominciata, uno dei frutti tipici è sicuramente l’albicocca. Qui proponiamo la dieta delle albicocche per tornare in forma grazie alle proprietà e ai benefici di questo alimento che aiuta ad avere un fisico sano in modo naturale.

Dieta delle albicocche

L’estate è appena cominciata e sono molti coloro che stanno lottando con la prova costume e i chili di troppo. Per riuscire ad avere un fisico da spiaggia e smaltirli nel modo migliore, la dieta delle albicocche è sicuramente il regime ideale da seguire considerando anche le proprietà e i benefici di questo alimento.

Le albicocche sono un frutto tipico di questo periodo estivo. Considerate un alleato, non solo della perfetta forma fisica, ma aiutano anche a favorire una buona abbronzatura in modo naturale e semplice senza troppi effetti collaterali o danni all’organismo. Un frutto ricco sia di vitamine che di sali minerali, dall’alto potere saziante e dissetante, utile anche per sopperire alla calura di questi giorni.

Questo alimento ha tantissime proprietà che si concentrano in un solo frutto. Non solo aiuta a eliminare i chili in eccesso, ma permette anche di avere una pelle più sana e lucida, anche grazie al fatto che contengano betacarotene che permette di avere una perfetta tintarella. anno tantissimo potassio, ferro, zinco e fosforo.

Inoltre, consumare le albicocche aiuta anche a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue apportando anche un minor rischio di malattie cardiovascolari. Un regime molto semplice e facile da seguire, oltre che utile in quanto apporta un benessere completo e non solo ai fini dei chili di troppo. Sicuramente è una dieta adatta per la stagione estiva per le proprietà che contiene.

Dieta delle albicocche: come seguirla

Un regime alimentare facilissimo da seguire e come ogni dieta è sempre utile chiedere il parere di un esperto prima di cominciarla. La dieta delle albicocche ha pochissime calorie, ma è consigliabile non seguirla oltre una settimana. Si può cominciare la giornata bevendo un frullato o anche una centrifuga a base di questo frutto.

In base al parere degli esperti del settore, è consigliabile consumare almeno tre albicocche al giorno per mantenere la linea durante il caldo estivo. Inoltre, è considerato un ottimo cibo spezza fame che aiuta a ridurre anche la ritenzione idrica e il gonfiore. Si consiglia di consumare questo frutto a metà mattina in modo da evitare di abbuffarsi troppo ai pasti principali.

Inoltre, l’albicocca è un frutto che si può usare in cucina in tantissimi modi. Si può gustare questo alimento come frullato insieme a dei cubetti di ghiaccio o anche da versare negli stampi per poter realizzare dei ghiaccioli o come composta o come frutto all’interno di una macedonia che disseta e sazia. Si possono preparare anche delle ottime insalate con feta e quinoa, insieme ai giusti nutrienti.

300 grammi al giorno che corrispondono a circa due o tre albicocche sono la giusta quantità da consumare quotidianamente in questa dieta per tornare in forma perfetta per la stagione estiva. Sono ottime da consumare anche come merenda o spuntino post allenamento perché danno la giusta carica e idratano.

Dieta delle albicocche: integratore

