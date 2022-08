Dieta e attività fisica: i 5 trucchi per tornare in forma a settembre

La dieta, per tornare in forma a settembre, consta di alimenti di stagione e di una serie di trucchi che permettono di avere una forma smagliante.

Dopo le vacanze, ci si ritrova con una linea appesantita e un addome gonfio dovuto agli stravizi del periodo di ferie. Al ritorno, lo specchio rivela una immagine diversa, ma grazie a una buona dieta e ai 5 suggerimenti forniti qui, è possibile tornare in forma in modo naturale e sano pronti per la stagione che si avvicina.

Dieta per tornare in forma

Con il mese di settembre ormai alle porte, è tempo di cambiare le proprie abitudini a tavola. In questo modo è possibile tornare in forma e iniziare un percorso più sano e salutare. Il mese di settembre può davvero rappresentare la svolta per dare un cambiamento alla propria vita e seguire una dieta aiuta a portare a termine questo proposito.

Il mese di settembre è l’occasione adatta per cominciare un percorso sano e migliorare il proprio benessere e salute. I prodotti di stagione sono gli assoluti protagonisti di questo regime in quanto sono ricchi di tantissimi nutrienti che fanno bene all’organismo e al fisico aiutandolo a recuperare la forma perduta tra un gelato e una pizza.

La ripresa della scuola e del lavoro può caricare d’ansia, ma è possibile tenerla a bada grazie ad alimenti ricchi di Omega 3 contenuti nel pesce, il latte e anche lo yogurt. Si consiglia di optare per il consumo di pasti che siano frequenti e ipocalorici senza esagerare con i condimenti. Così facendo è possibile ritrovare la linea e tornare in forma.

Non è corretto eliminare del tutto i carboidrati, ma si può scegliere di consumare glucidi buoni presenti in alimenti come l’avena, le patate dolci, i fagioli e la quinoa che saziano senza far alzare l’indice glicemico. Le fibre sono una ottima sostanza d’aggiungere nella dieta perché limitano la fame. Si consiglia anche di abbinare attività fisica come corsa o esercizi quali squat, addominali per un corpo tonico.

Dieta: i 5 trucchi

Per riuscire a perdere qualche chilo che si è accumulato durante l’estate, è possibile seguire una dieta e alcuni dei suggerimenti che qui proponiamo per uno stile di vita più sano da mantenere, non solo dopo le vacanze, ma anche per tutto l’anno.

Ecco i 5 consigli qui forniti:

Bisogna cercare di limitarsi eliminando dal proprio regime dietetico lo zucchero, gli alimenti fritti, i troppi condimenti e anche l’alcool. Un giorno alla settimana è consentito lasciarsi andare Fare dei piccoli spuntini a base di snack la mattina o durante il giorno aiuta a tenere la fame sotto controllo e favorire anche la digestione Si possono provare anche ricette sane e leggere o delle alternative, come delle bevande detox o frullati oppure optare per la cucina a vapore o la griglia invece della frittura Mangiare più fibre, quindi verdure, frutta, cereali sono il pasto indicato perché aiutano a placare il senso di fame in eccesso e mantenerla sotto controllo Allenarsi almeno 3-4 volte a settimana scegliendo una attività che sia in linea con il proprio fisico e stato di forma, quindi la camminata o la corsa da fare almeno mezz’ora ogni giorno aiuta a ottenere i giusti risultati.

