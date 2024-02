Dieta e chili persi: come fare per non riprenderli

Seguire una dieta aiuta a dimagrire e stare meglio, ma la cosa importante è anche cercare di non riprendere i chili persi. Proviamo a capire, nei paragrafi a seguire, qual è l’approccio migliore per dieta e chili persi, gli errori da evitare e i cambiamenti da apportare per dimagrire in modo sano e salutare.

Dieta e chili persi

Perdere peso può essere un percorso difficile, ma è in grado di dare molte soddisfazioni. Quando si comincia un percorso dimagrante, spesso si va incontro al binomio dieta e chili persi per cui non sempre è facile mantenerli. A volte, è molto più complicato mantenere il peso ottenuto invece di seguire una dieta.

Non vi è una vera e propria dieta di mantenimento che aiuti a mantenere il peso raggiunto dopo sacrifici e tante rinunce, ma sicuramente è possibile riuscire a tenersi in forma evitando di riprendere i chili persi. In tal caso, bisogna seguire uno stile alimentare ben bilanciato ed equilibrato invece di una vera e propria dieta.

Secondo il parere degli esperti, oggi molti iniziano una dieta con tante rinunce per poi sentirsi in colpa. In realtà, questo approccio è sbagliato: bisogna adottare un’alimentazione sana e salutare, ma al tempo stesso personalizzata in modo da conoscere anche sé stessi e le proprie abitudini.

Il concetto di dieta e chili persi, fino a qualche anno fa, era visto in un’accezione negativa, mentre oggi è cambiato l’approccio all’alimentazione e quindi alla fase di dimagrimento. Oggi è importante adottare non solo uno stile di vita sano, ma anche cene che possano essere conviviali insieme a un buon allenamento evitando i sensi di colpa.

Dieta e chili persi: come mantenerli

Il concetto o binomio di dieta e chili persi è spesso visto in modo negativo dal momento che fa rima anche con sensi di colpa e privazioni. Spesso si associa anche la parola sgarrare che ha ripercussioni negative, non solo sul fisico e quindi sulla salute, ma anche sull’aspetto psicologico che influenza il proprio percorso dimagrante.

Le restrizioni, soprattutto drastiche, non vanno mai bene dal momento che si rischia di andare ad abbuffarsi con difficoltà poi a smaltire il peso. In tal caso, si va anche a consumare cibi che in un regime dimagrante andrebbero evitati ed eliminati del tutto. Subito dopo il percorso dietetico, il metabolismo va a rallentare e quindi si rischia di aumentare di peso.

Prima di tutto per seguire una dieta e quindi perdere peso, bisogna imparare il senso di cultura alimentare. Conoscendo anche se stessi sia da un punto di vista fisico che psicologico, è possibile mangiare meglio e quindi dimagrire. A prescindere dalla dieta e chili persi è molto utile farsi seguire da un esperto del settore.

