Dieta nordica: come seguirla e tutti i benefici

Il pesce, i frutti di mare, i molluschi, insieme alle verdure, sono gli alimenti da portare in tavola se si segue la dieta nordica per un regime naturale.

Ci sono stili di vita e filosofie alimentari che riguardano alcuni paesi che possono fare bene, non solo per perdere peso, ma anche per la salute. La dieta nordica, tipica dei paesi del Nord Europa, appartiene a questa categoria e prevede il consumo di alimenti sani, freschi che fanno bene. Ecco come seguirla e tutti i benefici che è in grado di donare.

Dieta nordica

Nota anche come dieta dei Vichinghi, si chiama in questo modo perché si tratta di un regime alimentare che riprende i cibi dei paesi del Nord Europa, quindi la dieta nordica prevede il consumo di alimenti tipici di stati quali Svezia, Finlandia e Norvegia, solo per citarne alcuni. Un regime che favorisce il consumo di prodotti locali e sostenibili per un fisico più sano.

Nasce intorno al 2004 grazie a un gruppo di esperti e professionisti del settore di quelle zone del Nord Europa. Prevede il consumo di alimenti che si è soliti consumare in quelle zone, come i tantissimi frutti che non sono tradizionali, ma importati da altri paesi. Rispetto alla dieta mediterranea, la nordica prevede un consumo maggiore di fibre, di pesce e di frutti di mare.

Si riduce il consumo di zuccheri e grassi favorendo invece il nutrimento di proteine magre, i carboidrati complessi, i grassi salutari, i mono e poli-insaturi. La dieta nordica, proprio come il regime mediterraneo che ha una sua piramide, si basa su alimenti che è bene consumare tutti i giorni, altri solo occasionalmente oppure alcuni che sono da eliminare dalla tavola.

Si opta per un consumo di alimenti freschi, sani e biologici e con una preparazione casalinga dei pasti. Nella dieta nordica bisogna consumare con una certa frequenza, quindi tutti i giorni alimenti quali frutta, bacche, verdure, cereali integrali, semi oleosi, pesce, ecc. Bisogna consumare con moderazione alimenti come selvaggina, formaggio e l’uso sporadico di cibi quali burro e strutto, oltre alla carne rossa. Si usa l’olio di canola e non di oliva come nella dieta mediterranea.

Dieta nordica: benefici

Gli effetti positivi di questo regime alimentare non sono solo legati alla perdita di peso e quindi al dimagrimento, ma proprio come lo stile mediterraneo, anche la dieta nordica apporta all’organismo una serie di benefici utili. Il consumo di alimenti quali frutti di bosco, verdure e pesce aiuta a ridurre e prevenire l’obesità, una patologia che colpisce sempre più soggetti e anche bambini.

Consumare determinati alimenti permette di ridurre e contrastare il rischio di ammalarsi di patologie che riguardano l’apparato cardiovascolare, il diabete di tipo 2, la pressione e anche il colesterolo alto. In base agli studi effettuati da personale esperto, si è scoperto che seguire questa dieta aiuta ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Se si segue la dieta nordica in modo costante, si possono ottenere notevoli benefici, non solo in termini di dimagrimento. Si abbassano i livelli di colesterolo nel sangue con una migliore regolazione del glucosio. L’assenza di alimenti trasformati e di grassi meno saturi ha sicuramente effetti positivi sullo stile di vita di ciascun soggetto.

Essendo la dieta nordica un regime sostenibile, a base di prodotti agricoli e freschi, ha un basso impatto sull’ambiente dal momento che si compone di alimenti che si coltivano nei propri orti. Oltre ad aiutare a perdere peso in tempi brevi, aiuta anche a ridurre la pressione arteriosa. Ha un impatto minore sull’ambiente dal momento che si consumano pochi prodotti di origine animale optando soprattutto per quelli vegetali.

