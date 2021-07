Dieta ormonale: le proprietà e i benefici

La dieta ormonale favorisce la perdita di peso attraverso il controllo delle variazioni ormonali di una donna. Scopriamo i suoi benefici.

La dieta ormonale si propone, quale obiettivo primario, la perdita di peso attraverso il controllo delle normali fluttuazioni ormonali che avvengono all’interno del corpo di una donna e che favoriscono l’aumento di peso ed altri problemi di salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come controllare il cambiamento ormonale e perdere peso con la dieta ormonale.

Dieta ormonale

La dieta ormonale è un programma dietetico che si sviluppa e si conclude in tre fasi diverse, nel giro di sei settimane. L’obiettivo della dieta è la perdita di peso attraverso la sincronizzazione degli ormoni responsabili dell’aumento di peso, possibile attraverso l’assunzione di specifici alimenti, l’esercizio fisico regolare, la disintossicazione dell’organismo dagli alimenti cattivi e l’assunzione regolare di un integratore alimentare.

Il programma dietetico, seppur complesso, non si presenta come eccessivamente rigido. In ogni caso, si raccomanda di seguire la dieta solo se si è in buona salute e per un periodo non superiore alle sei settimane indicate dallo stesso programma dietetico. Scopriamo, dunque, insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta ormonale e quali sono i suoi benefici.

Dieta ormonale: benefici

La prima fase della dieta ormonale dura due settimane e prevede la disintossicazione, da parte dell’organismo, di tutti quegli alimenti cattivi che hanno favorito, tra gli altri problemi, anche l’aumento di peso. In questa fase è necessario consumare amidi e cereali naturalmente privi di glutine, frutta e verdura, soia e latte vegetale, pollame e pesce. Si consiglia di non consumare alimenti a base di glutine, latte vaccino, carne rossa, agrumi e, in generale, gli zuccheri e il cibo industriale.

La seconda fase della dieta prevede l’introduzione graduale degli alimenti ai quali si rinuncia durante la prima fase, tuttavia, facendo bene attenzione a come l’organismo risponde ad essi. Allo stesso tempo, è necessario rinunciare a quegli alimenti che favoriscono la disfunzione ormonale, come gli alimenti non biologici, il pesce con alti livelli di mercurio e gli zuccheri. Anche durante la seconda fase è preferibile rinunciare al cibo industriale.

La terza fase prevede di seguire un’alimentazione corretta e di integrarla con l’esercizio fisico regolare e l’assunzione quotidiana di un integratore alimentare.

Tra i benefici che la dieta riserva, si ricorda, oltre alla perdita di peso:

un sonno di qualità

di qualità uno stile di vita sano, tra le altre cose privo di stress

Dieta ormonale: miglior integratore

Quando si segue una dieta, indipendentemente dalla tipologia di dieta scelta, può succedere che si preferiscano alcuni alimenti ad altri, altrettanto importanti per il corretto funzionamento del proprio organismo. Questo concetto è ancora più vero nel caso della dieta ormonale ed è per questa ragione che la soluzione migliore, in questo caso, è quello di integrare alla dieta anche l’assunzione quotidiana di un supplemento naturale, come Aloe Vera Slim che, oltre a favorire la perdita di peso, purifica, depura e disintossica l’organismo, così da raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile e con il minor sforzo possibile.

Questo integratore naturale è attualmente il più abbinato nelle varie diete, grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza. Infatti è anche notificato come sicuro dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi naturai di Aloe Vera Slim:

l’ Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Reperiti ed estratti da ambienti e territori incontaminati, gli ingredienti di Aloe Vera Slim sono naturali al 100% ed è per questa ragione che l’integratore può essere assunto regolarmente, con tranquillità, senza il timore di effetti collaterali.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 € (invece di 200€). Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.