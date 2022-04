Dieta per l’estate: le migliori 4 per i dietisti

Il consumo di frutta e verdura, insieme a cereali, legumi e proteine magre da inserire nella dieta per l'estate aiuta a dimagrire e recuperare la linea.

L’estate è ormai imminente e per non farsi trovare impreparati all’appuntamento con la prova costume, seguire una dieta è la soluzione migliore. Gli esperti consigliano le 4 migliori diete che possono dare vari benefici, non solo in termini di dimagrimento. Qui spieghiamo quali sono e le caratteristiche di ciascuna.

Dieta per l’estate

La stagione estiva sta per giungere e per riuscire a essere in forma smagliante è molto importante cominciare a prepararsi fin da ora consumando alimenti adatti al periodo. In occasione della bella stagione, sono sempre di più gli italiani che tentano di perdere quei due o tre chili in eccesso da sfoggiare in spiaggia in vista dell’estate.

Per questa ragione, seguire la dieta per l’estate aiuta a tornare in forma ed essere smagliante per questo appuntamento con la prova costume, molto temuta e odiata. Alla base di ogni dieta, ci sono dei principi che sarebbe bene non dimenticare, quale alimentazione sana, maggiore movimento e anche una buona idratazione.

Molto importante bere, almeno fino a due litri di acqua naturale al giorno in modo da espellere le tossine, ma anche fronteggiare l’emergenza caldo che in estate è particolarmente afoso. Fondamentale associare alla dieta per l’estate anche un po’ di attività fisica: dalla corsa alla camminata al nuoto per essere in forma smagliante. Si consiglia di non sottoporsi a diete drastiche o lampo che non fanno bene e causano danni alla salute.

Si consiglia di rivolgersi sempre a un esperto del settore in modo da stilare un programma e uno schema alimentare adatto per ognuno. Deve essere un regime equilibrato, sano e vario evitando tutti quegli alimenti troppo ricchi di grassi e condimenti. Importante anche variare i cibi che si assumono cercando di non esagerare troppo in modo da mantenersi nella giusta forma.

Dieta per l’estate: le migliori 4

Seguire le diete lampo o troppo drastiche o eccessivamente restrittive non è mai la giusta soluzione, come affermano anche gli esperti del settore. Sono considerati i regimi alimentari peggiori dal momento che causano danni alla salute e portano a riprendere i chili che, con fatica, si è perso. Per questa ragione, consigliano una dieta che sia efficace.

Per gli esperti ci sono 4 diete che è possibile seguire, non solo per la linea invidiabile, ma anche per la salute, in generale. Inutile dire che, secondo il parere unanime dei massimi esperti del settore, la dieta migliore è la mediterranea, considerata molto flessibile, ricca di frutta e verdura, legumi, cereali integrali, ma che comprende anche tantissime proteine magre e grassi buoni utili all’organismo.

Consigliata la mediterranea perché non favorisce il consumo di alimenti trasformati o di carne rossa dal momento che rischia di causare malattie cardiache o anche l’insorgere del diabete. Inoltre, gli alimenti di questo regime sono ricchi di fibre, saziano e impediscono di aumentare i picchi glicemici. Inoltre, l’olio di oliva, ingrediente principale, è ricco di vari benefici per il corpo.

Consigliano anche la dieta Dash perché abbassa la pressione sanguigna e ricca di minerali, quali potassio, magnesio e calcio. Inoltre, prevede il consumo di cibi poco lavorati, come frutta, verdura, cereali e legumi. Salvaguarda la salute del cuore dal momento che prevede latticini con pochi grassi.

Infine, sono consigliate anche diete a base di cibi vegetali, quindi green, come la vegetariana e la flexitariana, considerate un toccasana, non solo per la forma fisica, ma anche per la salute. Infatti, queste diete, compresa la vegana, aiutano a regolare il funzionamento del cuore e aumentano la longevità.

Dieta per l’estate: integratore

