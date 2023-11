Diletta Leotta: "I primi giorni sono stati uno shock, tornata a casa sono scoppiata a piangere"

Diletta Leotta ha svelato per la prima volta alcuni retroscena relativi al periodo del post parto (ad agosto è diventata mamma della piccola Aria).

Diletta Leotta: il post parto

Diletta Leotta non ha fatto segreto di aver vissuto un periodo difficile dopo la nascita della sua prima figlia, Aria, avuta insieme all’attuale compagno Loris Karius. I due si frequentavano da pochi mesi quando hanno scoperto che la conduttrice fosse rimasta incinta.

“I primi quattro giorni sono stati uno choc, poi arrivata in casa sono scoppiata a piangere, ho realizzato che eravamo in tre e non più in due. Alla fine è nata il giorno del mio compleanno e sono consapevole che non esisterà più, sarà il compleanno di Aria o comunque il nostro insieme”, ha confessato la conduttrice, mentre in merito alla sua storia con Karius ha detto: “Posso dire che sto diventando donna, mi rendo conto cosa signfica essere donna, essere mamma. Ero in un momento sereno, non mi sentivo pronta, ma Loris è la persona giusta, è quello che arriva nel momento giusto”.

Sui social in tanti sperano di saperne di più sulla vita privata della conduttrice, che ha avuto la sua prima figlia nello stesso giorno del suo compleanno.