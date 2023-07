Diletta Leotta in bikini col pancione: la foto conquista i fan

Diletta Leotta si sta godendo un periodo di meritata vacanza ora che manca sempre meno alla nascita della sua prima figlia e, sui social, ha fatto il pieno di like con un suo scatto in bikini.

Diletta Leotta in bikini col pancione

Diletta Leotta è all’ottavo mese di gravidanza e, sui social, ha fatto il pieno di like grazie ad alcuni scatti del suo pancione e con un sensuale bikini. La conduttrice si sta godendo le ultime settimane di vacanza in vista della nascita della sua prima figlia, che dovrebbe venire al mondo entro il 17 agosto. Lei e il fidanzato Loris Karius al momento non hanno ancora svelato quale sarà il nome della bambina e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Per i due si tratta della prima figlia e Diletta Leotta ha scoperto di essere incinta appena 2 mesi dopo aver iniziato a frequentare il calciatore. A tal proposito ha detto: “Totalmente inaspettato, non era assolutamente in programma. E’ stato tutto molto veloce ma naturale. Io sono felicissima. Chiaramente quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine. Eravamo all’estero. Ci siamo trovati ad una cena, io ho visto lui che entrava in questo posto, ero con le mie amiche e ho detto: “Ragazze, lui è l’uomo della mia vita, guardatelo“. Tutte si sono girate per guardarlo e hanno detto “bellissimo“.