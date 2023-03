Diletta Leotta, la gaffe su Loris Karius: il dettaglio non è sfuggito ai fan

Diletta Leotta ha commesso una terribile la gaffe sul fidanzato Loris Karius. Il dettaglio non è sfuggito ai fan dei social.

Nelle ultime ore sui social Diletta Leotta è stata protagonista di un terribile scivolone che avrebbe a che fare con il suo fidanzato, il calciatore Loris Karius.

Diletta Leotta: il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Da alcuni mesi a questa parte Diletta Leotta fa coppia fissa con il calciatore Loris Karius e nelle ultime ore la conduttrice si è mostrata mentre era a Madrid per effettuare un reportage sulla ristrutturazione del Santiago Bernabeu. Tra una foto e l’altra – tutte rigorosamente condivise via social – la Leotta non deve essersi accorta di aver posato anche davanti alla Champions League nel Museo del club più titolato del mondo.

I suoi fan sui social non hanno perso occasione per ricordare alla conduttrice che una delle coppie presenti nella foto sarebbe stata la stessa persa a causa della partita disastrosa giocata dal suo fidanzato nel 2018 (quando difese i pali della porta del Liverpool). La questione sarà stata notata anche dallo stesso Karius? Al momento la conduttrice ha preferito non commentare.

Da alcune settimane si vocifera che Diletta Leotta possa aspettare il suo primo figlio proprio insieme al calciatore e in tanti sui social hanno notato un pancino sospetto spuntare sotto agli abiti primaverili del volto tv. La conduttrice darà presto il lieto annuncio?