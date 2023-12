Diletta Leotta, relax in spa con la figlia: il dettaglio non sfugge ai fan

Diletta Leotta ha deciso di concedersi un pomeriggio in spa con le sue amiche e con sua figlia Aria, e ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio.

Diletta Leotta: il pomeriggio in spa

Diletta Leotta si sta godendo in completo relax il primo periodo insieme a sua figlia Aria, la figlia che ha avuto lo scorso agosto insieme al portiere Loris Karius. Nelle ultime ore lei stessa si è mostrata mentre, insieme alla bambina, trascorreva un pomeriggio in spa in compagnia delle sue amiche (tra cui Elodie) e in tanti tra i fan dei social hanno notato che la conduttrice abbia un piccolo tatuaggio a forma di stella all’altezza dell’inguine. Sui social in tanti non hanno perso occasione per farle i complimenti per la sua bellezza, e sono in attesa di saperne di più in merito alla sua vita privata e alla piccola Aria.

Oggi Diletta Leotta e Loris Karius continuano a vivere la loro storia d’amore “a distanza”, ma il calciatore fa ritorno in Italia ogni volta che può proprio per trascorrere del tempo con la sua bambina. “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”, ha dichiarato il calciatore.