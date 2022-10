Direttore delle Poste investito da un tir, morto dopo due giorni di agonia

Vincenzo Salemi, drettore delle Poste di Gela è morto in ospedale, dopo aver combattuto strenuamente per due giorni: era stato investito da un tir

Vincenzo Salemi non ce l’ha fatta. Il direttore delle Poste che era stato investito da un tir solo pochi giorni fa, è deceduto dopo ore di battaglia tra la vita e la morte in ospedale. La tragedia si è consumata a Gela, in Sicilia.

Sicilia, direttore delle Poste investito da un camion: morto Vincenzo Salemi

Vincenzo Salemi è morto in ospedale dopo due giorni di battaglia tra la vita e la morte, a causa delle ferite gravissime che ha riportato dopo lo scontro violento con un tir. L’uomo, in pensione da qualche anno, era molto conosciuto in zona perché aveva fatto per anni il direttore delle Poste a Caltanissetta. La dinamica dell’incidente non è ancora stata del tutto chiarita, ma da quanto è emerso dal lavoro di indagine dei carabinieri, pare che Salemi abbia attraversato all’improvviso la strada, senza accorgersi del mezzo pesante che stava sopraggiungendo.

L’autista del tir, forse per distrazione, non ha visto arrivare il pensionato e lo ha colpito in pieno.

L’arrivo die soccorsi e le ndagini sull’autista

L’uomo alla guida del tir si è fermato per dare primo soccorso a Salemi e ha chiamato immediatamente l’ambulanza. I medici hanno portato l’ex direttore delle Poste in ospedale, dove è spirato solo qualche giorno più tardi. Per l’autista del mezzo pesante si profila l’accusa di omicidio stradale.