Disfunzione erettile maschile: le cause e il miglior rimedio naturale

Il sesso è una componente molto importante nella vita di una coppia, ma non sempre è possibile avere notti soddisfacenti sotto le lenzuola. Una delle cause è sicuramente la disfunzione erettile che preoccupa molti uomini, ma che si può trattare con rimedi naturali validi ed efficaci che migliorano le prestazioni sessuali.

Disfunzione erettile maschile

Si tratta di una delle problematiche maschili maggiormente diffuse a livello sessuale. Con il termine disfunzione erettile si fa riferimento a una incapacità e difficoltà da parte del partner di riuscire a mantenere l’erezione durante il rapporto sessuale. Chi soffre di questa problematica incontra del disagio in camera da letto rendendo il sesso poco gratificante.

Una delle disfunzioni maschili maggiormente diffuse e incide sia sul benessere della coppia che del singolo individuo, in questo caso, l’uomo. Un disagio che interferisce, non solo nel sesso, ma anche in altri aspetti della coppia e del rapporto sessuale, in generale. In alcuni casi, può anche essere il segnale di alcune patologie che interessano l’apparato cardiocircolatorio.

La disfunzione erettile maschile si divide poi in due gruppi: primaria e secondaria. Nel primo caso, il problema è presente sin dalle prime esperienze sessuali e può essere dovuta a problematiche o fattori genetici, ma anche di condizionamenti psico-socio culturali precoci. Per quanto riguarda la secondaria, si può manifestare soltanto in un secondo momento dopo un periodo positivo per il sesso.

Si parla poi anche di disturbo generalizzato che si manifesta in ogni contesto o situazionale, quindi dipende da determinate relazioni o anche da contesti diversi. Possono soffrirne sia i soggetti maschili maturi, ma anche i giovani alle prime esperienze sessuali perché l’ansia e lo stress possono influire.

Disfunzione erettile maschile: cause

Alla disfunzione erettile maschile si accompagnano anche erezioni debole o un calo del desiderio sessuale da parte dell’uomo. Prima di capire come trattare questa problematica che interessa e preoccupa moltissimi uomini, è bene scoprire quali siano le cause per cui tende a manifestarsi. I fattori possono essere sia di tipo psicologico che organico.

Le cause sono varie e possono esserci problemi sia a carico dei vasi sanguigni, ma anche dei nervi del membro sessuale maschile. Ci sono poi una serie di fattori ormonali o strutturali che vanno a incidere sulla sfera sessuale dell’uomo. L’arteriosclerosi, il diabete, l’ipertiroidismo sono tutti fattori di rischio che sarebbe meglio non sottovalutare.

Possono anche incidere dei traumi nella zona pelvica o anche delle problematiche psicologiche, come l’ansia da prestazione, soprattutto se si è alla prima esperienza sessuale. Lo stress, i problemi all’interno della coppia, come una mancanza di dialogo, comporta la disfunzione erettile. In questi casi, sarebbe bene parlarne con un esperto in modo da capire come risolverla.

Con l’avanzare dell’età, si va incontro a un calo del desiderio, per cui può accadere che uomini che abbiano 50 o 70 anni possano avere problemi sessuali di questo genere. I livelli del testosterone che regola le funzioni del corpo possono influire, poiché durante il periodo della vecchiaia tende a calare. Uno stile di vita sano e una attività fisica costante possono aiutare a raggiungere l’erezione mantenendo una vita sessuale appagante.

Disfunzione erettile maschile: miglior rimedio

Oltre a una maggiore attenzione nel proprio stile di vita, compreso una dieta sana ed equilibrata, vi sono soluzioni a base naturale che sicuramente possono aiutare. Una problematica come la disfunzione erettile si può trattare con un rimedio considerato il migliore, in questo settore. Si tratta di Blue Bull, un integratore naturale in compresse che migliora la capacità sessuale.

Un supplemento a base naturale che permette all’uomo di recuperare la sua carica e vigore sessuale senza più problemi in camera da letto. Essendo a base di ingredienti naturali, non comporta controindicazioni per cui è possibile assumerlo anche nel lungo periodo. Un prodotto di origine italiana, efficace e di qualità.

Grazie ai risultati immediati e sicuri, è definito ufficialmente come il viagra naturale.

Va ad agire sul testosterone permettendo di avere rapporti sessuali soddisfacenti e duraturi, aiutando a mantenere l’erezione per tutta la durata del rapporto sessuale. Ha una azione rapida e immediata, per cui già dalla prima assunzione del prodotto, si possono ottenere i primi benefici e risultati. Possono usarlo tutti proprio perché non causa allergie o problemi di salute.

Blue Bull funziona proprio per gli ingredienti naturali al suo interno che sono:

Tribulus Terrestris : una pianta che migliora la fertilità maschile e femminile rinforzando i livelli di testosterone

: una pianta che migliora la fertilità maschile e femminile rinforzando i livelli di testosterone Zinco : stimola la produzione del livello di testosterone per rapporti sessuali soddisfacenti e gratificanti

: stimola la produzione del livello di testosterone per rapporti sessuali soddisfacenti e gratificanti Arginina : un aminoacido che contrasta i problemi di erezione per una erezione più duratura

: un aminoacido che contrasta i problemi di erezione per una erezione più duratura Maca : mantiene in equilibrio i livelli ormonali aumentando la libido

: mantiene in equilibrio i livelli ormonali aumentando la libido Muira Pauma: nota per le proprietà afrodisiache e rinvigorenti.

Si consiglia di assumerne almeno due compresse ogni giorno prima dei pasti principali per ottenere i primi utili risultati.

Blue Bull non si ordina nei negozi fisici o e-commerce perché esclusivo e originale, ma è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati approfittando così della promozione di due confezioni a 59,99€ invece di 96 con pagamento anticipato tramite Paypal o la carta di credito oppure nella formula del contrassegno, quindi al corriere in contanti direttamente alla consegna.