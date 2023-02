Ditonellapiaga: chi è la cantante ospite a Sanremo 2023

Ditonellapiaga, una garanzia di carisma all’Ariston e “a casa” di Amadeus, ecco chi è la cantante ospite a Sanremo 2023.

Già protagonista dell’edizione 2022 quest’anno tornerà per i Colla Zio nella serata dei duetti. Il suo vero nome è Margherita Carducci ed a Sanremo 2022 la ricordano tutti quando assieme a Donatella Rettore si esibì per a prima volta tra i Big. Allora il brano fu “Chimica”. Lei ha 24 anni, è romana e il suo stile ha segnato gli ultimi anni per originalità, tanto da far emergere una personalità poliedrica e sfaccettata.

Ditonellapiaga: chi è la cantante ospite a Sanremo

Personalità del tutto andata a crogiolo nel suo album “Camouflage”, lavoro che i critici hanno considerato una delle migliori uscite italiane del 2022. Dotonellapiega sarà dunque ancora sul palco dell’Ariston come ospite dei Colla Zio nella serata dei duetti: canteranno la loro versione di “Salirò” di Daniele Silvestri. “Ditonellapiaga” originariamente era il nickname utilizzato per il suo account Instagram. Poi le è piaciuto e lo ha travasato nel calderone della sua avventura di pentagramma avvenuta “grazie anche al supporto del suo producer che ha creduto nelle sue potenzialità, già particolarmente espresse durante gli anni di studio al DAMS di Bologna”.

Dal pop generalista ai generi di nicchia

Ma cosa ama in particolare della musica l’artista romana? Da bambina canticchiava le canzoni delle pop star americane ma con il tempo i suoi gusti si erano specializzati: soul, nu soul e jazz. Poi i producer romani Bbrod la notano e nel 2019 Ditonellapiaga diventa un vero dito nella piaga della convenzionalità, con uno stile molto particolare. Pubblica il suo primo singolo “Parli” e nel 2020, Ditonellapiaga inizia la sua collaborazione con Dischi Belli/BMG Italy con cui produce la cover di uno dei brani più noti della musica italiana.

Quale? “Per un’ora d’amore”, pezzo storico dei Matia Bazar.