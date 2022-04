Dl bollette, fiducia approvata alla Camera con 422 voti a favore

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al dl bollette con 422 voti contrari: il decreto verrà esaminato a breve dal Senato.

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al dl bollette. Il decreto ha ottenuto il via libera con 422 voti favorevoli e verrà a breve sottoposto all’esame del Senato.

Dl bollette, via libera della Camera: fiducia approvata con 422 sì

Nella serata di martedì 12 aprile, la Camera ha approvato la fiducia al dl bollette con 422 voti favorevoli, 54 voti contrari e un solo astenuto. Il decreto, quindi, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 30 aprile, passerà a breve al Senato che, a sua volta, dovrà esaminare il testo.

Il provvedimento votato in Aula contiene misure urgenti volte a contenere in modo più marcato e significativo i costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, include anche iniziative volte a stimolare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e a rilanciare le politiche industriali.

Analisi del testo in Senato e scadenza del dl bollette

Per quanto riguarda il passaggio al Senato del dl bollette, l’analisi del testo e le votazioni si dovranno tenere entro il prossimo 30 aprile. Questa data, infatti, rappresenta la scadenza naturale fissata per la conversione in legge del decreto.

In considerazione dei tempi ristretti, appare alquanto complesso che il documento possa subire ulteriori modifiche.

Se dovessero essere valutati emendamenti, il testo dovrebbe tornare alla Camera e il processo potrebbe bloccare l’approvazione definitiva del provvedimento e la sua conversione in legge.