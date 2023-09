La Camera ha approvato il disegno di legge per l’introduzione di norme a tutela dei lavoratori in caso di alte temperature. La reazione dell’opposizione.

Dl caldo approvato dalla Camera

Con 164 voti a favore, 94 contrari e 17 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge che introduce norme a tutela dei lavoratori in caso di alte temperature.

Il provvedimento interessa in particolare il settore edilizio e quello dell’agricoltura, particolarmente colpiti in caso di forti ondate, e consente di chiedere la cassa integrazione ad ore per i lavoratori, escludendola dal conteggio canonico previsto. Il protocollo non riguarda solo il caldo, ma anche altre emergenze climatiche e eventi non evitabili.

Le critiche del PD

Non sono mancate le critiche da parte dei partiti dell’opposizione. Il PD in particolare ha definito queste misure «insufficienti, inadeguate e tardive». Inoltre, ha accusato la destra di non tutelare determinate categorie di lavoratori:

«Il governo continua ad accanirsi contro i rider, ad oggi una delle categorie senza diritti, simbolo di precarietà e spesso costretta a mettere a rischio la propria incolumità per pochi euro».

Il pensiero del M5S

Anche il Movimento 5 Stelle non è soddisfatto del disegno di legge, come espresso dal deputato Davide Aiello: