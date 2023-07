Nella mattinata di oggi è stato ritrovato nella zona di Cortina d’Ampezzo il corpo di un alpinista che era precipitato ieri dalla Tofana di Rozes mentre stava scalando in ‘free solo‘.

Dolomiti, morto un alpinista: scalava solo e senza protezioni

L’allarme era scattato nella serata di domenica quando un amico dell’alpinista aveva allertato i soccorsi. La moglie dello scalatore era preoccupata per non aver più ricevuto notizie del marito e aveva contattato il loro amico. Il 62enne D.Z. era uscito per scalare in ‘free solo‘ e, dunque, non aveva protezioni con sè. La dinamica dell’incidente non è nota, ma è probabile che l’alpinista sia scivolato mentre saliva su uno degli spigoli della Tofana di Rozes.

Le ricerche dei soccorritori

I soccorritori si sono messi subito alla ricerca del 62enne e hanno individuato in poco tempo il suo furgone ancora parcheggiato al Rifugio Dibona con il cellulare all’interno. La prima ricognizione in elicottero è stata effettuata sul Primo e Terzo Spigolo della Tofana di Rozes, ma non ha dato frutti. L’elisoccorso si è spostato lungo la via Eötvös-Dimai e ha individuato il corpo senza vita dell’alpinista tra il Piccolo Anfiteatro e la Traversata. La salma dell’uomo è stata recuperata e trasportata a valle prima di essere consegnata al carro funebre.