A Domenica In Belen Rodriguez ha scagliato una frecciatina contro l'ex marito Stefano De Martino.

Incinta per la seconda volta dopo la sua controversa e discussa rottura da Stefano De Martino, Belen ha confessato per la prima volta a Domenica In la fine della sua unione con il ballerino.

Belen a Domenica In: le parole

A Domenica In Belen Rodriguez si è mostrata con la pancia e ha descritto i primi difficili mesi d’attesa della sua seconda figlia (avuta insieme all’attuale compagno, Antonino Spinalbese) ammettendo che questa seconda gravidanza le avrebbe procurato molte nausee (a differenza della prima). Nel salotto tv di Mara Venier la showgirl ha parlato per la prima volta della sua rottura con Stefano De Martino, avvenuta all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus: “È stato frustrante.

Quando Santiago ha vissuto questo ritorno e ha capito che non andava, si è rassegnato perché vedeva che ce l’ho messa tutta”, ha ammesso, e infine ha lanciato una frecciatina contro l’ex marito: “Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me”.

Oggi la showgirl sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, e solo pochi mesi fa i due hanno annunciato che avranno una bambina, Luna Marie. La piccola dovrebbe nascere durante i primi mesi dell’estate, e Belen sarebbe più felice che mai. La coppia si frequenta da meno di un anno ma la showgirl ha ammesso che quello con l’hair stylist sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.