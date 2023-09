Domenica In, il colpaccio di Mara Venier: "Belen vuoterà il sacco su Stefano"

Secondo i rumor in circolazione Belen Rodriguez sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, dove per la prima volta vuoterà il sacco in merito alla sua terza separazione da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez a Domenica In

Da tempo circolano indiscrezioni in merito a una presunta intervista che Belen sarebbe pronta a rilasciare dopo il suo addio al conduttore e ballerino Stefano De Martino. Secondo gli ultimi rumor la showgirl avrebbe dovuto essere ospite di Stasera c’è Cattelan, ma a seguire sembra che abbia invece preferito accettare l’offerta per partecipare a Domenica In, dove potrebbe raccontare proprio dettagli e retroscena relativi alla fine della sua unione con l’ex marito.

I due sono stati insieme per quasi un anno prima di lasciarsi (di nuovo) all’inizio dell’estate e oggi sembra che entrambi abbiano nuove liaison con altri partner. La showgirl argentina è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano che sarebbe suo intimo amico da oltre 10 anni. Stefano invece è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Martina Trivelli. La storia tra i due è destinata a durare?

I fan dei social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.