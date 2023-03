Domenica In, Lazza si scusa con la nonna in diretta: "Non mi faccio sentire. ...

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Lazza si è scusato con la nonna perché non la va a trovare.

Forte del suo successo grazie al singolo “Cenere”, brano arrivato secondo nella passata edizione del festival di Sanremo, Lazza sta vivendo una fase della carriera davvero rosea. L’artista è stato ospite di Mara Venier, nello studio di Domenica In nel corso della puntata di domenica 12 marzo.

In questa occasione ha confessato che doveva delle scuse alla nonna, per via del fatto che non la vedesse da diverso tempo. Si è rivolto dunque a lei per scusarsi: “Volevo lanciare un messaggio di scuse a mia nonna perché non mi sto facendo sentire”, ha spiegato l’artista a questo proposito.

Domenica In, Lazza si scusa con la nonna: “Sto lavorando tanto, ti vengo a trovare”

Lazza ha poi proseguito spiegando: “È arrabbiata, è arrabbiata nera mia nonna, scusami”. È stato a quel punto che la conduttrice Mara Venier gli ha chiesto dove vivesse la nonna. Le ha dato ragione, quindi ha proposto al giovane artista di chiamarla in diretta.

La chiamata della nonna in diretta

Il cantante non ha chiamato tuttavia la nonna al numero di telefono personale: “Continua a cambiare numero e non ha più quello fisso”, ha affermato. Tuttavia, è riuscito a parlarle tramite una chiamata alla mamma che gliel’ha passata: “Nonna, stai guardando la tele? Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote”. La nonna ha risposto a sua volta: “E lo so!”, quindi ha concluso: “Scusami, ti voglio bene, giuro che passo da casa”.