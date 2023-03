Ospite di Mara Venier a Domenica In, Lino Banfi ha ricordato insieme alla figlia Rosanna la moglie Lucia, scomparsa lo scorso 22 febbraio.

Domenica In, Lino Banfi ricorda la moglie Lucia

“Oggi siamo qui per ricordare una piccola grande donna”, ha detto Mara Venier accogliendo nello studio di Domenica Inl’attore Lino Banfi e la figlia Rosanna. Per la prima volta, Banfi ha parlato della moglie Lucia Lagrasta, la “sua roccia”, scomparsa lo scorso 22 febbraio. La donna era da tempo malata di Alzheimer. La coppia è stata insieme per tutta la vita: dieci anni di fidanzamento, sessanta di matrimonio, due figli.

“Questa giacca piaceva a lei, e l’ho indossata per farle un piacere”, ha detto l’attore a Domenica In. “Mi vengono in mente tante cose che piacevano a lei”.

Prendendo la parola, Lino Banfi ha dichiarato: “Ognuno di noi ha un angelo custode, io spero che sia qualcuno che conosco. La sento vicina, perché come fai… lei ultimamente aveva bisogno della mia mano, eravamo sempre seduti, mano nella mano. Aveva bisogno dell’appiglio – ha spiegato, ripercorrendo gli ultimi anni vissuti all’insegna della malattia –. Il desiderio di Lucia era di stare insieme a me, ma anche ai figli, Rosanna e Walter. Solamente negli ultimi tempi ha iniziato a non riconoscere più la casa”.

Il dolore della perdita

Mara Venier ha mostrato in studio immagini e video di Banfi e della moglie. Quando si sono sposati in fretta e furia il 1° marzo 1962, l’attore aveva promesso alla compagna: “Se riusciamo ad arrivare vecchi insieme, alle nozze d’oro farò una festa in grande”.

Nel 2012, la coppia ha festeggiato le nozze d’oro con una sontuosa festa in occasione della quale, celebrando nuovamente il matrimonio, la Venier e Gianni Letta fecero da testimoni.

Guardando le foto sullo schermo, sia Rosanna Banfi che il padre si sono commossi. La donna, con gli occhi lucidi, ha affermato: “Non dovevamo piangere. Questa piccoletta ci ha dato tanto. Non ci ha solo cresciuto. Mamma ha fatto tanto”.

“Quante belle cose”, ha commentato Banfi, raccontando anche del giorno in cui si è reso conto che sua moglie non c’era più. È accaduto una sera, guardando The Voice Senior alla tv: il posto vicino era vuoto. Nessuno commentava insieme a lui. “Mi resi conto che Lucia non c’era più”, ha ammesso.

Quando, poi, rivolgendosi alla moglie scomparsa, ha detto “perché non mi hai insegnato come si vive senza di te?”, tutti in studio hanno sentito con chiarezza e commozione il peso e il dolore per l’assenza della donna provato dall’attore.