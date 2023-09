Laura Olivieri, 37 anni, è morta colta da un malore nella sua casa di Porto San Giorgio, nelle Marche. A lanciare l’allarme il figlio, che ha segnalato alcuni malesseri.

Donna morta a Porto San Giorgio per un malore

Laura Olivieri è stata stroncata da un malore. La 37enne viveva a Porto San Giorgio con il compagno e il figlio, proprio quest’ultimo ha lanciato l’allarme trovandola senza sensi in casa.

Una nuova tragedia colpisce la città dopo la morte di Ubaldo, trovato senza vita in mare.

La giovane mamma sarebbe stata colta da un grave malore martedì sera, quindi si sarebbe accasciata a terra, morta sul colpo.

I soccorsi nella casa di Porto San Giorgio

Il figlio era in casa con lei e ha lanciato l’allarme quando l’ha vista in queste condizioni ma i soccorritori della Croce Azzurra non hanno potuto fare nulla perché al loro arrivo era già deceduta.

Hanno tentato diverse manovre di rianimazione, compreso un massaggio cardiaco, ma tutte vane. A loro il ragazzo, ancora molto scioccato, ha raccontato che la donna aveva lamentato alcuni malesseri durante tutta la giornata.

Sembrava poi essersi ripresa ma all’improvviso la sera si è presentato il malore più forte, quello che l’ha portata alla morte per arresto cardiaco.

Da tempo abitava a Porto San Giorgio

Laura era madre di due figli e aveva un compagno, il quale è rientrato a casa poco dopo l’arrivo dei sanitari.

Sono stati attimi concitati nell’abitazione in provincia di Fermo, qui in tanti conoscevano la 37enne e sono rimasti scioccati dalla notizia. Ora si attendono gli esami sulla salma.

Laura era originaria di Capodarco ma da tempo risiedeva nella località marchigiana. Tanti i messaggi di cordoglio giunti sui social.