Le strade italiane si bagnano ancora di sangue e questa volta a farne le spese è stata una donna di 76 anni di Palermo. La pensionata è stata travolta ed uccisa questa mattina da un camion dell’Esercito tra le vie della città siciliana.

Donna uccisa dal camion dell’Esercito: l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle ore 10:30. Un’anziana signora di Palermo, la 76enne Maria Bignardelli, è stata investita da un camion dell’Esercito italiano mentre attraversava la strada in via Lazio. La pensionata stava passando verso via delle Alpi e non è chiaro se lo stesse facendo sulle strisce pedonali, quando il pensante mezzo militare l’ha investita.

Donna uccisa dal camion dell’Esercito: il decesso

Sul posto sono giunti i medici del 118 a bordo di un’ambulanza che hanno provato in tutti i modi a rianimare la pensionata, ma per Maria non c’era già più nulla da fare. La 76enne è morta pochi attimi dopo lo scontro con il camion. Sul luogo del sinistro presenti anche i carabinieri e gli uomini della polizia che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso. Nel frattempo, il tratto di strada interessato è tato chiuso per permettere le operazioni di soccorso.