La Guardia costiera americana ha salvato una donna di 42 anni precipitata dal decimo piano di una nave da crociera. Decine di metri di volo ed è miracolosamente sopravvissuta all’impatto con i mari della Repubblica Dominicana.

Tre giorni fa si è sfiorata la tragedia durante il tragitto di una nave turistica Mariner of the Seas della Royal Caribbean. Il mezzo era a 50 chilometri a sud di Punta Cana, in rotta verso Willemstad Curaçao, quando una passeggera di 42 anni è precipitata dal ponte del decimo piano.

Per sua fortuna alcuni passeggeri hanno assistito alla caduta. Una volta lanciati i soccorsi, gli uomini della Guardia costiera hanno effettuato un recupero di emergenza in mare, con manovre salvavita e dispiegamento di mezzi preposti per il salvataggio.

Le ricerche in mare e l’intervento tempestivo

La marina statunitense ha illustrato nei dettagli le operazioni di recupero della donna, illesa dopo una caduta di dieci metri.

“I nostri pattugliatori del settore San Juan hanno ricevuto una richiesta di aiuto dalla nave da crociera intorno alle 17:44 di domenica. La passeggera è stata recuperata viva e in buone condizioni di salute, dopo essere caduta in acqua dal decimo ponte della nave”.

Per la donna solo un brutto spavento, ma restano ignote le cause della caduta, visto che i ponti della crociera sono bene protetti dalle grate.

Quante persone cadono ogni anno dalle navi da crociera?

È la domanda che si è posto un gruppo di ricerca della Canadian University of Newfoundland. Secondo lo studio, sono più di 20 le persone che ogni anno scompaiono dalle navi da crociera e non arrivano più sulla terra ferma, ma si perdono nell’immensità degli oceani.

Il professor Ross Klein del team universitario ha documentato 315 episodi dal 2000 al 2021. Nella maggior parte dei casi accade per suicidio o per abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Tuttavia le navi da crociera restano uno dei luoghi più sicuri per gli spostamenti sul pianeta, grazie anche ai rigidi controlli e ai sistemi avanzati di sicurezza.