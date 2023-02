Donna sfigurata con l'acido ma l'accusato si difende: "I dissapori non sono un movente"

Donna sfigurata con l'acido ma l'accusato si difende: "Il dito è puntato su di me perché non eravamo andati d'accordo in questi cinque anni, sono sereno"

A Padova una donna è stata brutalmente sfigurata con l’acido ma l’accusato si difende: “I dissapori non sono un movente”.

L’uomo sospettato di quel terribile crimine spiega in televisione che lui non c’entra assolutamente nulla. L’uomo lo fatà durante “Storie italiane”, in onda su Raiuno e lo ha fatto in esclusiva connessa con Alessandro Politi per l’Ansa. “Il dito è puntato su di me, perché non andando d’accordo in questi cinque anni, lei pensa che io possa avere fatto un gesto di gelosia.

Sfigurata con l’acido, “l’accusato” si difende in tv

“Ma non c’è gelosia, perché lei ha il suo uomo, non è un discorso di gelosia”. L’uomo sospettato di aver aggredito con l’acido la sua ex compagna di Este sua ex compagna ha detto la sua sul terribile episodio della serata di giovedì scorso, quando la donna era uscita con il cane. Uno sconosciuto le aveva gettato l’acido addosso ed era fuggito. La vittima era caduta a terra gridando di dolore ed era stata soccorsa dal 118.

Da quanto si apprende la vittima avrebbe riportato ustioni giudicate guaribili in 60 giorni.

“Sono sereno, l’indagine vada avanti”

L’ex compagno “si professa estraneo anche ad un altro episodio persecutorio, l’incendio dell’automobile della donna, avvenuto una ventina di giorni fa”, come rimarca Leggo. Ha detto l’uomo sull’aggressione: “Quando è successo io ero a casa, con mia mamma. Questa non è una scusante, perché uno potrebbe dire pago qualcuno per fare certe cose.

L’indagine sta andando avanti, sono sereno e tranquillo, al di là dei pensieri”.