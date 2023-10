Negli ultimi tre anni abbiamo sentito parlare in lungo e in largo del cosiddetto Long Covid, quella condizione di salute legata ad una precedente infezione da Covid-19 che si protrae a lungo nel tempo con sintomi fastidiosi in grado di “farci compagnia” anche per molti mesi.

Ebbene, sembra che di recente la comunità scientifica abbia scoperto anche il Long raffreddore: questo, perlomeno, è quello che è emerso da un recente studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato sulla rivista EClinicalMedicine edita da The Lancet.

Long raffreddore: che cos’è e quali sono i sintomi

Secondo gli esperti sembra che sia possibile sviluppare sintomi a lungo termine anche dopo essere stati colpiti da sindromi respiratorie acute che non dipendono dal Covid-19.

I sintomi più comuni di questo “long raffreddore” sono tosse, mal di stomaco e diarrea, che possono tormentare il paziente anche a distanza di oltre 4 settimane dall’infezione iniziale (in alcuni casi si è arrivati persino a 11 settimane).

Gli studi pubblicati di recente, dunque, lasciano intendere come sia possibile avere un impatto a lungo termine sulla salute anche in presenza di un banale raffreddore o di problemi più seri come le polmoniti o l’influenza. La ricerca è arrivata a queste conclusioni dopo aver preso in considerazione un totale di 10.171 soggetti adulti.

L’autrice dello studio Giulia Vivaldi, ad ogni modo, ha precisato all’Ansa: