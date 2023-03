Ad ucciderlo un ictus fatale che non gli ha lasciato scampo: doppia dose di viagra, muore a 41 anni in un hotel

Assume una doppia dose di viagra ma muore a 41 anni in un hotel, nel Regno Unito un uomo ingoia due pasticche da 50 mg ed inizia a vomitare, poi spira. I media britannici spiegano che un impeto di passione si è trasformato in tragedia ed un uomo di 41 anni, dopo aver consumato una doppia dose di Viagra e un mix di alcol, è stato colpito da un ictus. Ictus che lo ha ucciso, secondo il Daily Mail.

Muore dopo una Doppia dose di viagra

Da quanto si apprende quell’uomo di origine indiana avrebbe incontrato un’amica in hotel ed aveva deciso di assumere due compresse di viagra da 50 mg. I media rivelano che i test effettuati nel post mortem hanno rivelato “anche che il suo livello di alcol nel sangue era più del doppio del limite fissato”, almeno per mettersi alla guida.

Il rifiuto dei soccorsi ed il malore fatale

Poco prima di perdere conoscenza il 41enne avrebbe avvertito un forte mal di testa e ha vomitato ma malgrado le suppliche della donna l’uomo pare non abbia voluto richiedere assistenza medica, sostenendo “di esser già stato male allo stesso modo”. Purtroppo quando sono giunti i sanitari a malore già avvenuto era troppo tardi e per la vittima condotta in ospedale non c’era più niente da fare.