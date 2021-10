Dottor Nowzaradan: come seguire la sua dieta

La dieta ideata dal Dottor Nowzaradan, celebre in tutto il mondo, permette di perdere fino a 20 kg al mese ed è indicata per le persone obese.

Il Dottor Nowzaradan è molto noto nel programma Vite al limite dove spiega ad alcuni soggetti come fare per perdere peso in modo concreto ed efficace. Ha messo a punto a una dieta che permette di perdere fino a 20 kg al mese cambiando il proprio stile di vita e la forma fisica. Cerchiamo di capire chi sia il Dottor Nowzaradan e quale è la sua dieta.

Dottor Nowzaradan

Prima di conoscere la sua dieta e i chili che permette di perdere, è bene sapere chi sia il Dottor Nowzaradan e quali siano i suoi studi che l’hanno reso così celebre al punto che sono molti i soggetti che si rivolgono a lui per perdere peso. Un esperto del settore di grande fama che ha ottenuto il successo e la popolarità grazie al programma Vite al limite in onda su Real Time.

Diventato celebre, non solo per i benefici della sua dieta, come dimostrano i molti soggetti che si sono sottoposti, ma anche per la sua ironia che è utile per pungolare le persone che giungono nel suo ufficio per poter perdere diversi chili in eccesso. Un uomo di circa 76 anni che ha origini siriane, essendo nato in Iran.

La sua professione è medico-chirurgo specializzato in chirurgia bariatrica e bypass gastrico in modo da togliere, tramite l’intervento, i chili in eccesso. Molto stimato e apprezzato nel mondo. Si è laureato in Medicina a Teheran per poi proseguire gli studi in questo campo decidendo di trasferirsi negli Stati Uniti dove ha deciso di specializzarsi nella chirurgia bariatrica.

Lavora nella stessa clinica dove sono ambientati gli episodi di Vite al limite. Fornisce ai soggetti, non solo un aiuto nella dieta e nel dimagrimento, ma anche un aiuto psicologico in modo da aiutarli in questo percorso che hanno deciso di intraprendere proprio insieme a lui. Ha scritto anche vari libri sull’obesità e le varie tecniche di operazione.

Dottor Nowzaradan: dieta

La dieta del Dottor Nowzaradan non è indicata a tutti, ma risulta essere specifica e adatta soltanto alle persone che devono perdere troppi chili. Un regime alimentare indicato soltanto per le persone obese che vogliono perdere peso e cambiare il loro aspetto. Grazie a questo regime è possibile perdere fino a 20 kg mensili.

Il suo regime prevede il consumo di circa 1200 calorie al giorno. Prende il nome da lui che l’ha messa a punto e ideata in modo da aiutare efficacemente le persone a dimagrire e perdere peso. Ovviamente si rivolge soprattutto a quei soggetti che soffrono di una grave obesità e hanno 20 kg in più rispetto al loro peso forma. Per i condimenti è previsto l’olio di oliva, mentre per il sale ele spezie 1 o 2 grammi per pasto.

Un regime definito low carb, quindi con pochi carboidrati e tantissime proteine. Sono indicate verdure amidacee, quindi ricche di amido, quali cavolfiori, insalata, broccoli, sedano , finocchi, asparagi, germogli di soia, funghi, melanzane, mentre bisogna evitare il consumo di carboidrati come la zucca o le carote.

Si divide in due fasi: una a impatto forte in modo da perdere i chili in eccesso e l’altra conservativa o di mantenimento. Una delle regole della dieta del Dottor Nowzaradan è di fare più pasti durante la giornata, ma non molto frequenti e riducendo le porzioni di ciò che si mangia. Sì al consumo di carne, ma bisogna preferire una cottura semplice e per il pesce è meglio evitare sardine e salmone poiché ricche di carboidrati.

