Una terribile tragedia si è consumata sull’A16 Napoli-Bari. Un uomo di 30 anni è stato investito e ucciso da un autoarticolato.

Dramma sull’A16 Napoli-Bari: pedone travolto e ucciso da un autoarticolato

Una terribile tragedia si è consumata lungo l’A16 Napoli-Canosa, in Irpinia. Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un autoarticolato mentre stava camminando sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto in direzione Napoli, presso il comune di Venticano. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Presente sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale di Grottaminarda, che ha effettuato i rilievi e le indagini per chiarire la dinamica.

Pedone travolto sull’A16: la dinamica

L’ipotesi è che il giovane possa essere rimasto fermo con la sua auto e stesse cercando aiuto nel momento in cui si è verificato l’incidente. Si tratta di un’ipotesi al vaglio degli inquirenti. La salma della vittima è stata trasferita in obitorio a Benevento per gli esami medico-legali su disposizione della magistratura.