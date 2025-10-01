Tragedia a Pescara, ieri pomeriggio, martedì 30 settembre, una donna di 43 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce in sella alla propria bici.

Una ciclista di 43 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali. La donna era in sella alla sua bici elettrica e, mentre attraversava la strada sulle strisce, è stata investita in pieno da una Mercedes Classe A, che non si è nemmeno fermata. Secondo i rilievi della polizia locale, l’auto era alle prese con un sorpasso pericoloso nei confronti di una vettura che si era regolarmente fermata per far passare la 43enne. Inutili sono stati i soccorsi, la donna, che si chiamava Valeria Di Lorenzo, è morta sul colpo.

Tragedia a Pescara, ciclista morta travolta da un’auto sulle strisce: rintracciato il responsabile

L’uomo alla guida della Mercedes Classe A che ieri ha travolto e ucciso una donna di 43 anni, Valeria Di Lorenzo, che stava attraversando le strisce sulla sua bici elettrica è stato rintracciato. Si tratta di un 37enne che, non solo al momento dell’incidente era ubriaco e senza patente, ma che risultava persino agli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Si attendono ora i risultati dell’esame tossicologico, al fine di vedere se era anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.