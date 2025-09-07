Non si fermano gli incidenti stradali mortali sulle strade italiane. Uno dei più gravi delle ultime ore si è verificato nella mattinata di domenica 7 settembre sulla Statale 124, nel Siracusano. Uno schianto violentissimo tra due moto di grossa cilindrata, ed un bilancio iniziale, già di per sè drammatico, andato ulteriormente ad aggravarsi nelle ore successive.

La ricostruzione dei fatti.

Incidente gravissimo nel Siracusano, il bilancio dei morti dello scontro tra moto

Il drammatico incidente si è verificato sulla Ss 124 al km 68 poco dopo il bivio per Cassaro nel tratto compreso tra Palazzolo Acreide e Buccheri e ha coinvolto due moto di grossa cilindrata. La strada è stata chiusa al traffico poco dopo lo schianto per consentire ai soccorritori di operare con rapidità e alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso. L’intervento dei soccorsi è stato massiccio con diverse ambulanze, l’elisoccorso ed il personale sanitario e la situazione è apparsa fin da subito molto grave. Resta invece da chiarire la dinamica, in merito alla quale le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per accertare eventuali responsabilità.

Due persone sono state dichiarate morte sin nei primi minuti dopo l’incidente ovvero un ragusano di 40 anni ed una donna catanese di 39 anni. Un terzo uomo catanese, 33enne, è stato trasportato al Cannizzaro di Catania in condizioni gravissime ed è successivamente deceduto. Il bilancio del terribile sinistro è, dunque, di tre morti. Importanti i disagi alla circolazione in quella che è considerata una delle principali arterie di collegamento dei comuni dell’entroterra della provincia di Siracusa.