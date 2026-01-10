Nina Moric e Fabrizio Corona: tra confessioni, traumi nascosti e scelte dolorose, la docuserie Netflix svela i segreti che hanno segnato la loro vita.

La docuserie Netflix “Io sono notizia” riporta sotto i riflettori la storia tra Nina Moric e Fabrizio Corona, svelando lati intimi e dolorosi della loro relazione. Tra confessioni choc e ferite mai rimarginate, la modella racconta il trauma e il peso emotivo di scelte condivise ma devastanti.

Il dramma nella vita di Nina Moric e Fabrizio Corona: “Questa cosa non l’ho mai raccontata”

La docuserie Netflix “Io sono notizia”, dedicata a Fabrizio Corona, ha riportato in primo piano l’ex re dei paparazzi, ma a catturare l’attenzione è stata soprattutto la storia con Nina Moric, madre del suo primogenito Carlos Maria. L’ex modella croata ha scelto di aprirsi davanti alle telecamere, svelando un capitolo della sua vita fino ad oggi rimasto nell’ombra. In lacrime, Moric ha raccontato la difficile esperienza di una gravidanza gemellare interrotta, una scelta che ancora oggi porta con sé un peso enorme:

“Si fanno errori perché… Si fanno errori e basta, senza giustificare i nostri errori”.

Proseguendo, ha spiegato:

“L’ha voluto lui, però io l’ho assecondato. Quindi l’ho voluto anch’io. Volevo però che mi fermasse. Ho ucciso due bambini, due gemelli, ma non ne vado fiera. Lui gli aveva anche dato dei nomi, pur sapendo che stavo per ucciderli”.

Le sue parole rivelano non solo il dolore, ma anche la fragilità emotiva vissuta in una relazione segnata da squilibri e silenzi. La gestione psicologica della gravidanza è stata quasi interamente sulle spalle di Moric, mentre Corona, come lei stessa racconta, affrontava la vicenda con freddezza:

“È una ferita che lei si porta dietro e tanto, io no”.

La dimensione professionale e personale di Nina Moric e Fabrizio Corona: “Ho iniziato a guadagnare cifre esorbitanti”

Il documentario ricostruisce anche il contesto in cui avvenne l’aborto: secondo Corona, la decisione fu motivata da ragioni economiche e professionali. Lui stesso ammette che, a causa della mancanza di mezzi sufficienti, convinse Moric a interrompere la gravidanza, sottolineando come quell’episodio abbia influito sulla sua ossessione per il denaro:

“Da quel giorno ho iniziato a guadagnare cifre esorbitanti per non ritrovarmi mai più in quella situazione”.

Parallelamente, Moric ha raccontato la pressione subita anche sul piano lavorativo, entrando nell’agenzia di Lele Mora su insistenza di Corona e affidando al marito la gestione della sua carriera:

“Mi ha sempre vista come un prodotto, una macchina da soldi”.

Nonostante il dolore e la tragedia vissuta, la vita di Moric ha trovato una nuova luce con la nascita di Carlos Maria, oggi punto fermo nella sua esistenza. Il contrasto tra il freddo pragmatismo con cui Corona ha raccontato la vicenda e il trauma emotivo della modella evidenzia come un’esperienza privata possa trasformarsi, nella narrazione mediatica, in un vero e proprio spettacolo:

“Quello che per qualcuno è stato un ‘capolavoro’ di marketing, per me è stato vissuto reale. Non sono qui per testimoniare l’orrore che vi attira, ma per difendere l’umanità che quel racconto ha cercato di cancellare”.

Il racconto di Moric lascia emergere quanto il dolore privato possa trasformarsi in spettacolo mediatico, ma anche la resilienza di una donna che, nonostante le ferite del passato, trova nella vita di oggi un punto di forza e nella madre dei suoi figli un legame indissolubile.