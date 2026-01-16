Drone ucraino colpisce un edificio a Ryazan: diversi feriti segnalati

Un drone proveniente dall'Ucraina ha impattato un edificio a Ryazan, causando feriti e danni considerevoli.

Un drammatico incidente si è verificato nella città di Ryazan, in Russia, quando un drone ucraino ha impattato contro un alto edificio residenziale. Le autorità locali hanno confermato che l’episodio ha causato il ferimento di due persone e ha danneggiato le facciate di due palazzi.

Il governatore della regione di Ryazan, Pavel Malkov, ha descritto l’attacco come un atto di terrorismo, sottolineando che uno dei due edifici colpiti era recentemente costruito e attualmente non occupato.

Fortunatamente, i feriti non hanno necessitato di ricovero ospedaliero e hanno ricevuto assistenza sul posto.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto riportato da fonti locali, tra cui il sito di notizie in esilio Astra, il drone ha centrato il 18° piano di un palazzo di 26 piani. Testimoni oculari hanno fornito video e immagini che mostrano il momento dell’impatto e i danni immediati all’edificio.

Conseguenze e danni

Oltre ai danni agli edifici residenziali, Malkov ha riferito che i resti del drone sono caduti anche su un’area industriale, il cui nome non è stato reso noto. Attualmente, le autorità stanno valutando l’entità dei danni e le possibili misure di sicurezza da adottare in futuro.

Reazione delle autorità russe

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno neutralizzato 22 droni ucraini sopra la regione di Ryazan durante la notte. Complessivamente, nella stessa operazione, sono stati abbattuti 106 droni in nove regioni russe, compresa la Crimea.

La regione di Ryazan, situata a circa 185 chilometri a sud-est di Mosca, è stata più volte bersaglio di attacchi aerei ucraini dall’inizio del conflitto. Nel corso dell’anno passato, diversi droni avevano già colpito un impianto di raffinazione della Rosneft, uno dei più grandi della Russia.

Un contesto di tensioni crescenti

Questo attacco segna un ulteriore aumento delle tensioni tra Ucraina e Russia, con l’uso di droni che diventa sempre più comune nel conflitto in corso. Le autorità russe stanno monitorando attentamente la situazione, mentre gli attacchi aerei continuano a colpire non solo obiettivi militari, ma anche aree residenziali e infrastrutture civili.

L’incidente di Ryazan evidenzia i rischi e le conseguenze devastanti che i conflitti armati possono avere sulla popolazione civile. La comunità internazionale osserva con apprensione l’evolversi della situazione, in attesa di misure che possano garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre le ostilità.